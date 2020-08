Street workout sa presunul na žilinské kúpalisko

V sobotu sa v Žiline uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute v disciplíne Weighted (WTD).

V sobotu 15. augusta bude koncentrácia vyšportovaných postáv na žilinskom kúpalisku vyššia ako obvykle. Uskutočnia sa tu totiž Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute v disciplíne Weighted (WTD).

„Majstrovstvá Slovenska sa v Žiline konali už dvakrát, v rokoch 2016 a 2017. Okrem toho sa v rokoch 2018 a 2019 v Žiline uskutočnili workout competition, ktoré boli medzinárodnými súťažami.

V disciplíne Freestyle boli majstrovstvá tento rok už pred letom, súťažiaci poslali videá so svojimi výkonmi. Disciplína WTD je však založená na zhyboch na hrazde, kľukoch na bradlách a drepoch na jednej nohe. Ide o to, aby súťažiaci urobil s pridanou váhou čo najviac opakovaní. Keďže toto by sa robilo ťažko prostredníctvom videa, rozhodli sme sa, že urobíme takú pokoronovú súťaž na žilinskom kúpalisku,“ povedal Dominik Hriník z komunity Street workout Žilina.

Tá spoločne so Street Workout & Calisthenics Slovakia organizuje spomínané podujatie. Menovite sa na organizácii podieľajú ešte Veronika Greinerová, Simona Lacková a Roman Klandúch.

Cvičenie pre verejnosť na kúpalisku

Ak ste toto leto už stihli zavítať na žilinské kúpalisko, street workout vám zrejme bude aspoň trošku známy. Členovia Street workout Žilina tam totiž majú svoj priestor a radi poradia každému, kto sa pri nich zastaví.

„Počas celého leta robíme na kúpalisku cvičenie pre verejnosť,“ približuje Dominik Hriník. „Rozložili sme tam prenosné workoutové ihrisko a keď je pekné počasie, a kúpalisko je otvorené, vždy je tam nejaký chalan od nás. Niekto, kto už dlho cvičí a vyzná sa v cvikoch. Poradí ľuďom, ako majú cvičiť a dáva pozor, aby si, najmä deti, neublížili nesprávnym cvičením.“

Street workout sa možno čoskoro dostane viac do povedomia ľudí aj vďaka Žilinčanovi Róbertovi Sečkárovi a bratom Andrejovi a Johnymu Hurajtovcom. „Títo chalani chodia cvičiť aj k nám a rozhodli sa prihlásiť do šou Československo má talent. Zavolali mi, či by som im nepomohol s konštrukciou hrazdy. Súhlasil som a išiel som ich podporiť aj na kasting. Som veľmi rád, že sa tak rozhodli a verím, že zviditeľnia street workout, cvičenie a zdravý životný štýl. Uvidíme, či postúpia ďalej,“ usmial sa Dominik Hriník.

Posilku si vybudovali svojpomocne

Cvičenie pre verejnosť akoby prirodzene vzišlo z aktivity Street workout Žilina. Komunita je totiž činná počas celého roka. „Počas školského roku máme krúžok, kam chodia cvičiť chalani vo veku do 13 až do 30 rokov. Ide o široký okruh ľudí. Na Spojenej škole Kráľovnej pokoja sme si svojpomocne vybudovali posilku. Máme tam náčinie, ktoré potrebujeme, dokonca aj na silový tréning,“ opisuje Dominik Hriník.

Počas školského roku sa ľudia na krúžku stretávajú trikrát týždenne. Zväčša prídu desiatky ľudí: „Ide najmä o ľudí z komunity, ktorí o sebe vedia a prídu si zacvičiť. Nerobíme okolo toho veľký marketing. Ani nemôžeme, lebo keby prišlo viac ľudí, poriadne by si nezacvičili.“

Dodáva, že vďaka workoutovým ihriskám, ktoré sa nachádzajú na viacerých žilinských sídliskách, je však počet cvičiacich Žilinčanov zrejme oveľa väčší: „Tieto ihriská využívajú aj športovci na udržanie a zlepšenie svojej kondície. Takisto aj rôzni tréneri na trénovanie svojich klientov. Som rád, že sa podarilo vytvoriť super priestor na športovanie. Minulý rok sme začali spoločne s mestom Žilina aj s budovaním školských športových areálov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť výučbu telesnej výchovy a možnosti na voľnočasové aktivity.“

Širokú verejnosť zase s členmi Street workout Žilina radi privítajú tak na rôznych súťažiach, ako aj na spomínaných Majstrovstvách Slovenska. Nielen súťažiaci, ale aj diváci budú môcť predviesť svoje schopnosti a získať výhru. V rámci augustových majstrovstiev na žilinskom kúpalisku sa takisto uskutoční workoutový jam na pamiatku Samuela Figura, tohtoročného majstra Slovenska v strednej váhovej kategórii a majstra pre rok 2018, ktorý nedávno predčasne opustil tento svet.