Futbalisti MŠK Žilina spoznali svojho súpera v 1. predkole Európskej ligy

Žreb sa dnes krátko po poludní uskutočnil v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA).

10. aug 2020 o 15:00 TASR

Pri pondelňajšom žrebe v Nyone rozdelila UEFA 94 klubov, vrátane ôsmich víťazov predkvalifikácie, na základe koeficientov do pätnástich vopred určených skupín medzi nasadené a nenasadené. Všetci slovenskí zástupcovia (okrem Žiliny ešte Dunajská Streda a Ružomberok) figurovali medzi nenasadenými. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej národnej asociácie.

Žilina a Ružomberok sa ocitli v spoločnej ôsmej skupine a okrem vyžrebovaných súperov mohli ešte dostať aj FC Vaduz z Lichtenštajnska. V okruhu možných súperov DAC v siedmej skupine boli okrem Islanďanov aj írsky Shamrock Rovers a dánsky AGF Aarhus.

Prečítajte si tiež: Vydarený štart sezóny, Žilina strelila Senici štyri góly Čítajte

MŠK Žilina napokon dostal The New Saints z Walesu, duel sa uskutoční vo štvrtok 27. augusta 2020 na Britských ostrovoch.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy predkola i play-off budú hrať na jeden zápas. Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde. Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde. Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou.

Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi. Futbalové zväzy Poľska, Maďarska, Grécka a Cypru v tejto súvislosti ponúkli pomoc a UEFA informovali, že by svoje štadióny

vedeli poskytnúť na odohratie takýchto stretnutí.

Klubový web MŠK Žilina priniesol reakcie športového manažéra Karola Belaníka, trénera Pavla Staňa a kapitána mužstva Jakuba Paura na pondelkový žreb.

Prečítajte si tiež: Má sedemnásť rokov. Trénuje so žilinským áčkom a sezónu odštartoval hetrikom Čítajte

Karol Belaník, športový manažér Žiliny: "Tohto súpera mám zafixovaného ako pravidelného účastníka predkôl Ligy majstrov, ale v tejto sezóne skončili na druhom mieste. Pred šiestimi rokmi hrali dvojzápas so Slovanom Bratislava a podľa toho, čo si spomínam, pôsobili ako húževnatý tím, ale snažili sa hrať kultivovaný, kombinačný futbal. Nebol to vtedy jednoduchý dvojzápas a inak to nebude ani teraz, hlavne, keď budeme hrať na Ostrovoch. Ostrovný futbal je o nasadení, o vysokom počte súbojov, čiže sa na to budeme musieť pripraviť, pretože je to iný typ futbalu. Ťažko dopredu povedať, ako budú hrať. Musíme najskôr získať o súperovi nejaké aktuálne informácie."



Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: "Ostrovný futbal ma vždy osobne priťahoval. Budeme sa s tým musieť popasovať, určite to bude o súbojoch. Pozeral som si ich štadión, zdá sa mi, že majú rovnako umelý trávnik. Musíme sa k tomu postaviť čelom, je jedno s kým budeme hrať, určite budeme chcieť zvíťaziť. Súpera si bližšie zanalyzujeme a potom budeme múdrejší. Každopádne sa tešíme na tento duel."



Jakub Paur, kapitán MŠK Žilina: "Súpera príliš nepoznáme, nevieme, čo nás čaká. Dopredu môžem povedať iba to, že nás nečaká nič jednoduché. Chceme prekvapiť, pobiť sa o dobrý výsledok. Určite nepredáme kožu lacno."