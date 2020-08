FOTO: Bežcov prišla podporiť Anastasia Kuzminová

Rajecký maratón napísal svoju 37. kapitolu.

9. aug 2020 o 13:11 Dominika Mariňáková

Bežecká sezóna sa tento rok rozbiehala oveľa pomalšie ako po iné roky. Všetky jarné podujatia totiž padli za obeť koronavírusu, a tak bežcom pribúdali na konto len tréningové kilometre.

V sobotu 8. augusta si však tisícka mohla v Rajci otestovať svoje schopnosti v súťažnom tempe. Organizátorom Rajeckého maratónu sa napokon predsa len podarilo pokračovať v tradícii a zorganizovali 37. ročník obľúbeného bežeckého podujatia.

„Tento ročník bol absolútne výnimočný v tom, že sme kapacitu museli prispôsobiť na tisíc bežcov. Tento rok je obrovský hlad po podujatiach, takže by sme veľkou rýchlosťou mohli nazbierať tritisíc pretekárov. Musíme však rešpektovať pandemické nariadenia. Tisíc pretekárov bol teda limit a do priestoru koridoru nesmel prísť pretekár inak, ako v rúšku. Aby sme sa navzájom chránili a neprispeli k nárastu nepriaznivých čísel, ktoré by istým spôsobom potom určovali trend aj pre ďalšie podujatia,“ ozrejmil v rozhovore pre Televíziu Raj Jozef Rybár, jeden z organizátorov podujatia.