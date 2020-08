FOTO: Detičky sa v pondelok vrátia do vynovených jaslí na Puškinovej ulici

Žilinské jasle ponúkajú voľné kapacity.

8. aug 2020 o 5:44 Branislav Koscelník

Detské jasle na Puškinovej ulici v Žiline prešli obnovou. Vynovené priestory budú od pondelka opäť v prevádzke pre deti do troch rokov.

Rekonštrukcia detských jaslí, ktorá sa uskutočnila od júna do augusta 2020, si z rozpočtu mesta vyžiadala takmer 90-tisíc eur.

V jasliach na žilinskom sídlisku Hliny opravili poškodenú strechu, ktorú následne zateplili.

Rekonštrukčné práce zahŕňali aj celkovú obnovu elektroinštalácie, počas ktorej pribudli moderné a úsporné svietidlá. Celý objekt bol v závere prác vymaľovaný. Rekonštrukcia neobišla ani kuchyňu, v ktorej obmenili nerezové zariadenie za celkom 1 600 eur.

Kapacita zariadenia je 42 detí. Mesto Žilina okrem uvedeného zariadenia poskytuje starostlivosť pre deti do troch rokov aj v zariadení na ul. Veľká okružná 82 v Starom meste v Žiline.

Obe mestské jasle aktuálne ponúkajú voľné kapacity. Rodičia, ktorí by mali záujem o umiestnenie dieťaťa do zariadenia od septembra 2020, by mali podať písomnú žiadosť.

Tlačivá žiadosti sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke mesta Žilina.