Nelichotivá štatistika. Žilinský kraj vedie rebríček tragických nehôd

Celkový počet nehôd na krajských cestách medziročne poklesol o 140, ich následky sú však vážnejšie.

5. aug 2020 o 9:11 SITA

ŽILINA. Cesty v Žilinskom kraji sú v tomto kalendárnom roku najtragickejšími na Slovensku.

Za sedem mesiacov na nich vyhaslo 31 ľudských životov, minulý týždeň do štatistík pribudli dve smrteľné nehody, v oboch prípadoch prišli o život motocyklisti.

Druhý najvyšší počet obetí, zhodne 22, registruje polícia v Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Informoval o tom odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.



Vlani bol Žilisnký kraj po siedmich mesiacoch v rebríčku smrteľných nehôd na poslednom mieste s 11 usmrtenými, tento rok je ich počet už takmer trojnásobný. Celkový počet nehôd na krajských cestách pritom medziročne poklesol o 140, ich následky sú však podstatne fatálnejšie ako vlani.

Minulý týždeň polícia zaznamenala 39 dopravných nehôd, pri dvoch z nich zomreli motocyklisti. V prvom prípade 39-ročný motocyklista neprežil zrážku s osobným autom Seat Alhambra na ceste II/583 v Belej.

"Vodič osobného auta odbočoval vľavo na účelovú komunikáciu, pričom v tom čase už bol predchádzaný motocyklistom. Ten reagoval na vzniknutú situáciu tak, že pravdepodobne prudko zabrzdil, položil motocykel na ľavý bok, po ktorom sa kĺzal po vozovke a následne narazil do ľavej bočnej časti vozidla. Po náraze zostal zakliesnený pod vozidlom a motocyklom a utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol," uviedla k prípadu polícia.



Druhá smrteľná nehoda sa odohrala v prvý augustový deň na ceste I/78 v smere z Hruštína do Oravského Podzámku. "34-ročný motocyklista po jazde v klesaní a následnom prechádzaní ostrej ľavotočivej zákruty zišiel z doposiaľ nezistených príčin za pravý spevnený okraj vozovky, kde s motocyklom narazil do zvodidiel. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," dodala polícia.