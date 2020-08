V žilinskom Wolf Pride Gyme vyrastá veľký slovenský talent

Mário Brezovský má 17 rokov a zo zápasov MMA bilanciu 10 víťazstiev – 3 prehry. Mladík z Nededze sa nedávno preslávil rýchlym knokautom, ktorým poslal k zemi svojho protivníka na turnaji v Českej republike.

5. aug 2020 o 16:55 Dominika Mariňáková

Šesť sekúnd. Toľko potreboval mladý MMA zápasník z Wolf Pride Gym (WPG) Žilina, aby svojho súpera poslal k zemi. Jeho meno je Mário Brezovský, má sedemnásť rokov a ak sa zaujímate o zmiešané bojové umenia, pravdepodobne o ňom budete ešte veľa počuť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ESlHySCbdb8

Prvý duel absolvoval v boxerskom ringu

Mário pochádza z Nededze, za ktorú v detstve hrával futbal. „Bavilo ma to, ale zistil som, že kolektívne športy nie sú veľmi pre mňa. Dlho som chcel robiť bojové umenia. Mama mi to však nechcela dovoliť, bála sa o mňa. No nakoniec som ju dokázal presvedčiť,“ spomína.

Vďaka bratovmu spolužiakovi sa dostal do Wolf Pride Gym Žilina, kde v štrnástich rokoch začal trénovať.

„Začiatky boli náročné,“ hovorí. „Myslel som si, že vďaka tomu, že som hrával futbal, to bude fajn, že budem mať kondičku. Tú som síce mal, ale zrazu som zapájal iné svaly ako pri futbale. Napríklad, odchádzali mi ramená. Po určitej dobe som si ale zvykol a už to bolo lepšie.“

Na prvý zápas nastúpil už po niekoľkých mesiacoch tréningov: „Išlo o prebor v boxe vo Varíne. Vtedy som trénoval asi trikrát do týždňa, keďže gym sa ešte len rozbiehal. Ani som nevedel, kto bude mojím súperom, zistil som to až na mieste. Prehral som 3:0. Bol to bývalý boxer a keďže ja trénujem MMA, ale zápas bol v boxe, mal navrch. Strašne som dostal cez hubu. Dokonca som rozmýšľal, či sa na to nevykašlem. Potom ma to však nakoplo, povedal som si, že sa tomu budem venovať naďalej a ukážem, že som dobrý.“

Na jeho konto postupne pribúdali tréningové hodiny aj duely. Aktuálne má MMA bilanciu 10 víťazstiev – 3 prehry.

Trénuje so staršími, vyššími a ťažšími

Do svetla médií ho vystrelilo spomínané šesťsekundové KO. Uštedril ho svojmu súperovi Františkovi Drvotovi v rámci prvého turnaja IAF Streetfighter, ktorý sa v druhej polovici júla uskutočnil v Prahe.

„Niekto vypadol a my sme dostali ponuku na zápas tak tri – štyri dni pred turnajom. Mário však maká, pristupuje k tomu zodpovedne. Preto sme do toho šli. V podstate bol v príprave, pretože necelý týždeň predtým mal zápas v amatérskej lige MAMMAL. Nezranil sa, takisto tam ukončil chalana v prvom kole. V priebehu šiestich dní mal dva zápasy, v sobotu v Bratislave a v piatok v Prahe. A dvakrát to bolo KO,“ približuje Tomáš Bolo, hlavný tréner žilinského Wolf Pride Gymu.