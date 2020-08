Návrat do minulosti. Aj v tomto roku vyrazí zo Žiliny Rajecká Anča

Podujatie Rajecká Anča má 10 rokov

4. aug 2020 o 13:34

Rajecká Anča vyrazí zo Žiliny do Rajca a späť už po desiatykrát. Obľúbené podujatie organizované Považským múzeom v Žiline a Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina odštartovali v roku 2010. Jazdy historických motorových vlakov prilákali vždy mnoho návštevníkov, ktorí si chceli pripomenúť minulosť na koľajniciach.

„Počas prvého ročníka bol k dispozícii len jeden motorový vozeň s kapacitou 80 osôb, ale počet záujemcov o jazdu bol niekoľkonásobne vyšší. Čerstvo zrekonštruovaný „Hurvínek“ M 131.1443 tak hneď na začiatku čakala veľká skúška. Členovia Spoločnosti Považskej dráhy Žilina z roka na rok vracali život ďalším motorovým a prípojným vozňom, čím určite zdvihli záujem. My sme sa zas sústreďovali na prípravu atraktívneho programu, a to aj v súvislosti so založením a rozširovaním Múzea dopravy na železničnej zastávke Rajecké Teplice. Sme radi, že naša námaha bola odmenená a podujatie Rajecká Anča sa teší čoraz väčšej obľube,“ povedal historik dopravy a vedúci múzea Peter Šimko.

Na motorové vozne M131.1443 a M 152.0160, ktoré budú premávať 22. a 23. augusta, si záujemcovia kúpia lístky priamo vo vlaku. Počas jazdy sú povinní mať rúško a dodržiavať aktuálne platné opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia COVID-19.

Atmosféru spríjemnia cestujúci v dobových kostýmoch. Účastníci, ktorí vystúpia v Rajeckých Tepliciach, môžu navštíviť Múzeum dopravy s 25-percentnou zľavou.

V expozícii ich čaká interaktívna prehliadka a chvíle pred múzeom im spestria predvádzacie jazdy historických motocyklov. Program pokračuje v areáli hotela Skalka. Najmä rodiny s deťmi sa môžu tešiť na zábavné sobotňajšie popoludnie s množstvom atrakcií a detektívnou rozprávkou. V nedeľu tu odštartuje Rajeckoteplický beh Skalkami.