Regionálny futbal: Bánová nadelila Zvolenu päťku, Strečno víťazne v Oščadnici

Máme za sebou prvé kolo regionálnych futbalových súťaží. Prinášame vám ich výsledky.

3. aug 2020 o 14:38 Tomáš Hládek

III. liga Stred

TJ Jednota Bánová – MFK Zvolen 5:0 (2:0)

Góly: 11. Jasenovský, 45., 50. a 53. Hundák, 88. Švikruha. Rozhodoval Belko, 250 divákov. Bez kariet.

BÁNOVÁ: Kosa – Bičan, Ďurana, Mráz, Bendík (76. Šoška) – Lazar (54. Kocian), Hrošovský (70. Cisárik), Horecký – Bechný, Hundák (76. Švikruha), Jasenovský (63. Kothaj).

Zvolen pricestoval do Bánovej aj s dvojicou legionárov, Indom Vinayom a Keňanom Muemom. Jednota bola od úvodu lepším celkom na ihrisku. Už v siedmej minúte to vyskúšal projektilom z azda 30 metrov Lazar, ale mieril nad. V 11. minúte našiel Ďurana milimetrovým nákopom za obranu Jasenovského, ktorý si loptu excelentne spracoval jedným dotykom, obhodil Vaníka a Molnárovci viedli. O osem minút aktívny Jasenovský prešiel cez troch hráčov a jeho nahrávku sa snažil pätičkou dostať do brány Hundák, ale Vaník vyrazil na roh. V závere polčasu hostia najskôr odvrátili roh, lopta sa znova vrátila do pokutového územia, tam sa najlepšie zorientoval Hundák a nekompromisnou bombou o brvno dal povestného šatniara.