Budú v Žiline Vianočné trhy? Epidemiológovia ich neodporúčajú organizovať

Miroslav Bellan, organizátor Rajeckoteplického jarmoku a iniciátor protestov za uvoľnenie opatrení na jarmokoch

Ako hodnotíte odporúčanie Ústredného krízového štábu obciam a mestám, aby neorganizovali jarmoky a trhy?

- Krízový štáb by sa mal skôr zamyslieť nad otvorenými hranicami do Veľkej Británie, či do Chorvátska. Mal by sa zamyslieť nad skutočnosťami, ktoré nás omnoho viac ohrozujú, ako jarmoky a trhy, ktoré sú podstatne bezpečnejšie, ľudia sa pohybujú vo väčších vzdialenostiach a konajú sa medzi Slovákmi, kde je veľmi priaznivá situácia v šírení COVID – 19. Doma je omnoho bezpečnejšie v porovnaní s mnohými zahraničnými krajinami. Mestá tu nie sú len na to, aby svietili a kúrili, ale aby priniesli aj určitú kultúru. Ľudia potrebujú kultúru, chcú si niečo užiť, niečo kúpiť, urobiť radosť. Na trhoch sa stretnú ľudia, porozprávajú sa, potrebujú sociálny kontakt. Je podstatne bezpečnejšie usporiadať kultúrne podujatie vonku ako niekde v interiéri.

Ako by mali mestá a obce pristúpiť v najbližších mesiacoch k organizovaniu trhov a jarmokov?

- Odporúčam, aby to úplne v pokoji organizovali, dodržiavali platné bezpečnostné opatrenia a aby to nerobili megalomanským spôsobom a nedávali veľa peňazí na drahých umelcov. Dobrí umelci sú všade naokolo. V Rajeckých Tepliciach hrá kapela, ktorá sa poskladala výlučne kvôli jarmoku. Na Radvanskom jarmoku napríklad vylúčili predávanie dovozového tovaru a dali prednosť iba asi päťdesiatim remeselníkom, ktorí ukazujú svoju tvorbu. Teda hľadajú riešenia, pretože vedia, že treba zachovať kontinuitu jarmokov. Keď prerušíme kontinuitu jarmokov, skončíme ako národ i ako ľudia, pretože dávajú nám do sŕdc veľa dobrého a veľa radosti.

Ako jeden z mála organizátorov ste sa pustili do obnovenia jarmokov po koronakríze. S tými skúsenosťami, ktoré máte, vnímate aj nejaké hrozby pre organizovanie trhov?

- Dúfam, že ľudia sú zodpovední, a ak sú chorí, alebo majú príznaky ochorenia, nepôjdu na žiadne podujatie. Napríklad mesto Žilina má možnosti, ako vianočné trhy zorganizovať tak, aby boli medzi stolmi väčšie rozostupy, stánky vo väčšej vzdialenosti, roztiahnuť trhy na celé námestie. Nemusia predávať desiati rovnaký tovar, stačia štyria. Sú rôzne varianty, ako zorganizovať podujatie, aby bolo bezpečné a vyhovovalo všetkým.