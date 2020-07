V Žiline v nasledujúcej sezóne uvidíme univerzitný hokej

Mužstvo HC UNIZA sa predstaví v nadnárodnej EUHL.

31. júl 2020 o 15:49 Dominika Mariňáková

„Konečne. Aj Žilina si zaslúžila byť v EUHL,“ znie jeden z komentárov pod najnovším príspevkom klubu HC UNIZA na facebooku.

Predstaviteľom hokejového mužstva Žilinskej univerzity sa podarilo úspešne zavŕšiť ich úsilie a v nasledujúcej sezóne budú pôsobiť v nadnárodnej Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL).

Prečítajte si tiež: MMA zápasníci sú disciplinovanejší ako modelky, hovorí manažérka Gábora Borárosa Čítajte

„Po roku existencie klubu a viacerých stretnutiach s predstaviteľmi EUHL, Žilinskej univerzity, mesta Žilina či SZĽH sme konečne dosiahli svoj hlavný cieľ, a to stať sa členom ligy EUHL. S veľkou pomocou Milana Ladivera, regionálneho manažéra pre hokej v Žilinskom kraji, nám boli poskytnuté ideálne podmienky pre vstup do EUHL,“ prezradil nám Alexander Gašparovič, manažér a predseda klubu HC UNIZA.

Podľa jeho slov by sa malo pôsobenie žilinského tímu v súťaži čoskoro sfinalizovať aj oficiálne: „V priebehu najbližších dní by mal prebehnúť podpis zmluvy o účasti v EUHL. Následne by sme chceli na konci augusta začať s tréningmi a v septembri odohrať prvé prípravné zápasy. Samotná liga začína až na začiatku októbra. Letná príprava prebehne štandardne v Žiline. K dispozícii budeme mať tréningové priestory na zimnom štadióne a to tak na ľade ako aj na suchu.“

Zloženie kádra i realizačného tímu predstaví HC UNIZA postupne, pred začiatkom sezóny.