FOTO: Pohár starostu obce Veľké Rovné získali domáci futbalisti

Prítomní si organizáciu a priebeh turnaja vo Veľkom Rovnom pochvaľovali.

28. júl 2020 o 11:53 Dominika Mariňáková

Vo Veľkom Rovnom sa v sobotu bavili futbalom. Na futbalovom turnaji O pohár starostu obce Veľké Rovné sa počas celého dňa premlelo bezmála 500 ľudí. Navyše, domácim futbalistom sa podarilo vybojovať turnajový primát. Niet teda divu, že organizátor turnaja, predseda klubu a tréner v jednej osobe, Ladislav Korček, v závere žiaril spokojnosťou.

„Podstatné je, že nám doprialo počasie. Som rád, že sa turnaja zúčastnili aj bývalí funkcionári, najmä inžinier Ján Badúšek, ktorý to tu v minulosti budoval. Emócia z turnaja je o to umocnenejšia, že vyhrali domáci. Teší ma, že sa nikto nezranil a že prišlo veľa ľudí. Zábava bude pokračovať do rána,“ povedal.

Hlad po spoločenských podujatiach, ktorý vytvorila korona kríza, prišlo na sobotňajší turnaj zahnať päť stovák ľudí.