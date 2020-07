TERCHOVÁ: Nočná záchranná akcia so smutným koncom. Starčeka zavalil strom

Pri hľadaní nezvestného zasahovali policajti i horskí záchranári.

26. júl 2020 o 8:48 Branislav Koscelník

Policajti i horskí záchranári v noci pátrali po 74-ročnom mužovi z osady Nogovci v Terchovej. Starček odišiel z domu do lesa, vzal si so sebou motorovú pílu, no domov sa nevrátil. Záchranu sťažovalo to, že nemal so sebou mobilný telefón a lokalizácia bola vylúčená.

V lese záchranári stretli syna nezvestného muža, ktorý im oznámil, že otca našiel zavaleného pod stromom. Žiaľ, jeho poranenia boli nezlučiteľné so životom.

Na miesto nehody privolali policajných technikov a obhliadajúceho lekára. Následne horskí záchranári pozostatky nebohého muža vyslobodili spod stromu a pomocou nosidiel transportovali z lesa k terénnemu vozidlu. V osade telo odovzdali pohrebnej službe.

Do terénu boli nasadení príslušníci Policajného zboru, dvaja profesionálni záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra so služobnými psami a traja dobrovoľní záchranári HZS.