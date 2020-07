MMA zápasníci sú disciplinovanejší ako modelky, hovorí manažérka Gábora Borárosa

Známy slovenský bojovník sa nedávno stal svedkom na svadbe svojej manažérky Niny Šurinovej Sedlákovej.

25. júl 2020 o 12:15 Dominika Mariňáková

Žilinčanka Nina Šurinová Sedláková vymenila prostredie predvádzacích mól za MMA klietky. Už tri roky pracuje ako manažérka Gábora Borárosa, jedného z najznámejších slovenských bojovníkov. Rozprávali sme sa s ňou o jej práci aj o samotnom svete zmiešaných bojových umení.

Ste manažérkou jedného z najznámejších MMA bojovníkov v rámci Slovenska a Českej republiky. Čo všetko táto práca obnáša?

"Starám sa o Gáborovu komunikáciu so sponzormi, s médiami, s hlavnými predstaviteľmi Oktagonu. Zabezpečujem mu celý manažment a zároveň sa starám o jeho marketing. Napríklad, keď sa dohodneme s nejakým sponzorom, tak sa vytvorí určitý marketingový plán. Ja mu radím, ako ho napĺňať.

Je to krásna práca. Gábor je totiž nielen športovec, ale skutočne má marketingový ťah. Spájame teda príjemné s užitočným (úsmev)."

Kedy a ako ste sa k tejto práci dostali?

"Spolupracujeme tri roky. Robila som marketing pre jedného klienta a jeden projekt sa prelínal s Gáborovým fungovaním. S jeho trénerom Iljom (Škondričom) som sa poznala už veľmi dlho a hovorila som mu, že by som chcela, aby prišiel Oktagon kemp do Žiliny, k tomu môjmu klientovi.

Podarilo sa, prišli chalani a my sme sa s Gáborom dali do reči. A zrazu mi hovorí, že potrebuje manažéra, či by som to nešla robiť. A ja som súhlasila. Povedala som si, že za skúšku predsa nič nedám a som na tej pozícii doteraz.

On potrebuje niekoho, kto vie rozprávať po slovensky. Navyše, ja pochádzam z juhu, takže si niektoré maďarské slová viem hneď preložiť. Takže toto zvládam.

Neboli to však hneď na začiatku víťazné vence. Museli sme to budovať od začiatku. Bola to drina, odriekanie, skromnosť. Gábor sa staval na nohy, robil, čo musel a ja som sa zas starala o svoju prácu. Je to kolektívna práca. Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať jeho trénerovi Iljovi za začiatok spolupráce aj jej prehĺbenie a pokračovanie."

Aký máte vzťah?

"Sme ako rodina. Dokonca bol svedkom na mojej svadbe. Keby som sa teraz stala Gáborovou manažérkou, možno by sme to dokázali udržať čisto len na profesionálnej rovine. Ale keďže spolupracujeme od začiatku a navzájom poznáme všetky svoje boliestky, plne si dôverujeme a sme lojálni."

Dochádza medzi vami k výmenám názorov? Napríklad, musíte ho presviedčať na nejaké spolupráce, alebo, naopak, odhovárať ho od nich?

"Och, koľko ja po ňom kričím (smiech). Možno sa to nezdá, ale v našom vzťahu, on je romantik a ja výbušný psychopat. On je ku mne perfektný, ja som často tá zlá. V klietke je bojovníkom, ale mimo nej je veľmi dobrosrdečný. Pustili sme sa aj do charity a keď mu hocikto zavolá, tak mu chce pomôcť, dať mu peniaze. Musela som mu povedať, že takto to nejde. Že to musí mať zmysel, musíme vedieť, komu a načo tie peniaze idú."

Nina Šurinová Sedláková v minulosti pôsobila aj vo svete módy. (zdroj: Archív N.Š.S.)

Spolupracujete aj s ďalšími športovcami?

"Keďže spolupracujem s Gáborom, automaticky som zobrala pod seba aj Moniku Jakliovú, jeho priateľku, ktorá je fitneska. Kedysi z klubu OFA chceli, aby som pracovala celkovo pre nich. Ale s Gáborom sme sa dohodli viac-menej na exkluzivite, som najmä jeho manažérka. Chalanom z klubu však viem posúvať veci. Svojím spôsobom intenzívne spolupracujem ešte s Marekom Bartlom, kde vidím veľký potenciál. Takisto komunikujem s Michalom Zátorským, ktorý je mojím kamarátom a podľa mňa má takisto talent. Spolupráca s Gáborom je na dennej báze a viac som nestíhala. Podľa mňa je to kontraproduktívne, manažér by sa mal venovať len jednému či dvom zápasníkom.

Navyše, mám vlastnú komunikačno-mediálnu agentúru, ktorej sa takisto musím venovať. Prienik so športom mám, napríklad, aj vďaka klientovi Tobiášovi Súkenikovi. On totiž spolupracuje s Michalom Kyselicom, partnerom Petry Vlhovej. Čoskoro by mali spolu vydať knihu."

Pohybujete sa v zákulisí MMA. Ako ho vnímate?

"Kedysi dávno som sama pre seba trénovala thajský box. Nikdy som nebola športovkyňa, ale toto bol šport, ktorý sa mi vždy páčil. Podľa mňa si MMA buď zamilujete, alebo si k nemu nikdy nenájdete vzťah. Ako k opere.

Som prekvapená, že MMA je momentálne veľmi trendy a mienkotvorné. Čokoľvek dáme von, ľudia na to vo veľkom reagujú. Na Slovensku sa vďaka Oktagonu tento šport dostal na vysokú úroveň. Myslím si, že už je navštevovanejší ako futbal či hokej. A bude to stúpať."

Prečo je podľa vás MMA takým fenoménom?

"Nedávno som o tom akurát premýšľala. Myslím si, že je to tak najmä kvôli samotným bojovníkom, ktorých ľudia sledujú, sú ich vzormi. Ľudia k nim vzhliadajú, dnes chce byť každý malý chlapec MMA bojovníkom."

Poznáte svet módy, médií. Následne ste prenikli do sveta zmiešaných bojových umení. Aké rozdiely ste medzi nimi našli?

"MMA zápasníci sú disciplinovanejší ako modelky (smiech). Ich sebadisciplína je na vysokej úrovni. Vedia, kam smerujú a ako majú pracovať, počúvajú."

Ide prevažne o mužské prostredie. Keď ste do neho vstúpili, ako vás prijalo?

"Tí chalani sú veľmi slušní. Navyše, Gábor tam má vybudovanú svoju pozíciu a ja ako jeho manažérka takisto. V našom klube nepanuje žiadna nevraživosť. Aspoň teda, ja sa so žiadnou nestretávam. Nikdy sa mi nestalo, že by niekto na mňa vyskočil. Boj je iba v klietke. Mimo klietky sú chalani kamaráti, často aj so zahraničnými zápasníkmi. Stalo sa nám dokonca, že sme jednému Brazílčanovi posielali naše tričká, lebo sa mu páčili a vyjadril akúsi úctu voči Gáborovi."

Ako sa vám darí zladiť prácu so súkromím?

"Mám tolerantnú rodinu. Všetko sa dá, keď sa chce. Podľa mňa je to najmä o tom, aké má človek zázemie. Keď ho nemá, je to horšie. Keď má dobré zázemie, tak sa dá všetko."

Aké sú vaše pracovné ambície?

"S Gáborom chceme robiť na svojich vlastných projektoch. Celkovo, ja som v marketingu dosiahla veľa. Celý rozruch, ktorý sa okolo nás v súčasnosti deje, je naozaj veľký. Čo viac by som ešte mohla chcieť? Nechcem nič na úkor rodiny, ani na úkor Gábora. Momentálne som spokojná."