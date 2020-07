Šestnásty ročník Žilinskej detskej univerzity v online priestore

V druhom júlovom týždni sa uskutočnil 16. ročník Žilinskej detskej univerzity v Žiline a historicky prvý online ročník prostredníctvom živého streamovania, v neobyčajnom priestore CO úkrytu. Registrovaní žiaci tento raz získali titul „elektrikárik“, ktorý nahradil tradičné tituly „bakalárik“ a „inžinierik“.

24. júl 2020 o 13:48

Žilinská detská univerzita (ŽDU) 2020 sa počas letných prázdnin konala v dňoch 13. 7. až 17. 7. 2020 v priestoroch Ateliéru multimediálnej tvorby (AMT) Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). Aj keď sa AMT nachádza pod zemou, dokáže streamovať z kvalitného internetového pripojenia modernými technológiami inovatívne a atraktívne živé vstupy pre žiakov základných škôl. Vzhľadom na súčasnú situáciu, súvisiacu s koronavírusom, sa ŽDU UNIZA uskutočnila dištančnou formou, zaujala však nielen obsahom, ale aj nevšedným a pre žiakov novým priestorom.

Žilinská detská univerzita opäť zaujala obsahom. (zdroj: UNIZA)

Zúčastnili sa jej žiaci vo veku 8 až 12 rokov, ktorí mohli z pohodlia domova sledovať celkovo 15 prednášok, v čase od 9 hod. do 12 hod. a popritom mali možnosť live chat-u. Podmienkou získania absolventského diplomu bolo nielen sledovanie živého prenosu videoprednášky, ale aj vyplnenie kvízu na konci každého prednáškového dňa, do 13 hod. Niektoré prednášky boli vysielané zo záznamu, z priestorov atraktívnych laboratórií alebo z letiska v Žiline. Živý „live video streaming“ každý deň cez YouTube kanál sledovalo približne 50 detí. Titul „Elektrikárik“ získalo napokon 43 detí (odoslalo vyplnené odpovede aspoň na 4 kvízy z 5). Tento rok sa slávnostná promócia z dôvodu pretrvávajúcej pandémie neuskutočnila a deti dostanú diplomy a knihu ŽDU poštou.

Prednášky boli zamerané na ľudské telo a ochranu ľudského života, na čarovný svet chémie, ale aj fyziky, na učenie sa anglického jazyka hrou a venovali sa aj téme nahrávaniu CD–čka a ďalšiemu. Posledný deň v rámci online prednášky mohli žiaci nahliadnuť do priestorov multimediálneho ateliéru, ktorý má jedinečné alokáciu, nakoľko je umiestnený v CO úkryte, niekoľko metrov pod zemou. Veda a technika prostredníctvom ŽDU sa tak popularizovala na mieste, kde sa zmestia stovky ľudí. Aj keď hlavný poslaním tohto dvojúčelového CO úkrytu je ochrana ľudí, ich zdravia a majetku, v súčasnosti tu prebieha aktívne vzdelávanie multimediálnych technológii študentov FEIT UNIZA.

Prednášky boli vysielané z atraktívnych priestorov. (zdroj: UNIZA)

FEIT UNIZA tu dokáže vytvárať, spravovať a ďalej šíriť audiovizuálny program. Ako z vyjadrenia detí vyplynulo, všetky prednášky sa im páčili, ale najviac ich zaujali Černobyľská havária, štruktúry s mikroskopom, ako svietia neónky a polovodiče, biológia a chémia, angličtina, prehliadka letiska. Mnohé z nich sa už tešia na ďalší ročník, kde všetko to, čo doteraz videli, si budú môcť aj osobne vyskúšať.

Na ŽDU 2020 spolupracovalo v rámci prednášok 25 pedagógov a pripravovalo ju šesť administratívno-technických pracovníkov a päť pracovníkov AMT z Katedry multimédií a informačných technológií (KMIKT) FEIT UNIZA, ktorí spolupracovali na príprave prenosu, nahrávania a spravovania prednášok. Multimediálny záznam z prednášok ŽDU 2020 je k dispozícii na adrese: https://zdu.uniza.sk.

ŽDU UNIZA 2020 zorganizovali fakulty a rektorát Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), hlavne FEIT UNIZA a AMT, spolu s finančnou a materiálnou podporou mesta Žilina.

„ Verím, že aj tento ročník ZDU dokázal svojím návštevníkom prezentovať zaujímavý obsah v online priestore a dúfam, že ten ďalší ročník naplno zažijú a spoznajú osobne, vo vybraných laboratóriách a ďalších atraktívnych priestoroch UNIZA,“ povedal doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., vedúci organizačného tímu ŽDU a prodekan pre vedu a výskum FEIT UNIZA.