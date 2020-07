Ako si žije Norbert Bödör za múrmi žilinskej väznice?

Aktuálne je v Žiline umiestnených 253 väznených osôb - 96 odsúdených a 157 obvinených.

24. júl 2020 o 6:09 Branislav Koscelník

Ústav na výkon väzby v Žiline má ďalšieho „prominentného“ obyvateľa. Priamo z pojednávacej miestnosti na Najvyššom súde smeroval sprevádzaný kukláčmi do žilinského ústavu obvinený Norbert Bödör.

Väzba pre Bödöra má polícii zaručiť pokojné vyšetrovanie. Najvyšší súd nariadil Bödörovi kolúznu a preventívnu väzbu. Obáva sa, že podnikateľ by mohol na slobode ovplyvňovať svedkov či pokračovať v trestnej činnosti.

Norbert Bödör je obvinený z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Polícia hovorí o úplatkoch pri agrodotáciách, ktoré prevýšili desať miliónov eur. O tom, či je skutočne vinný, sa bude dokazovať v ďalšom konaní.

Denník SME vyšiel z teóriou, že výber žilinskej väznice pre väzbu nitrianskeho oligarchu nemusí byť náhodný. Ide o jeden z mála ústavov, na ktoré nemá rodina Bödörovcov dosah cez svoje obchodné zákazky. Sudcovia Najvyššieho súdu takto Bödöra cielene, či náhodou poslali do väzenia, v ktorom zrejme nemá také kontakty ako v iných.

Bez konkrétnych informácií

Ako sa Bödörovi darí v žilinskej väzbe, čo robí a aké má podmienky, nechce Zbor väzenskej a justičnej stráže konkretizovať. Jeho hovorkyňa Monika Kacvinská upozornila, že nie sú oprávnení poskytovať konkrétne informácie o väznených osobách len zákonom stanoveným orgánom a inštitúciám v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh.

„Vzhľadom k tomu, že nedisponujeme súhlasom dotknutej osoby, nie sme oprávnení vám poskytnúť požadované bližšie informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,“ povedala Kacvinská s tým, že všetci obvinení majú rovnaké podmienky väzby a pristupujú k nim ako k nevinným.

Návštevu pustia raz za mesiac

Podľa zákona musí mať obvinený v cele najmenej 3,5 metra štvorcového životného priestoru. Má vlastné lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stoličkou. V cele musí byť stolík, uzamykateľná skrinka, oddelené hygienické zariadenie, umývadlo s pitnou vodou, rozhlas, elektrické osvetlenie a signalizačné privolávacie zariadenie.

Deň v cele sa obvineným v Žiline začína budíčkom o 5.45. Každá aktivita je presne časovo rozvrhnutá. Počas dňa tu trávia čas vychádzkami, môžu sa venovať športu, záujmovým činnostiam, vzdelávaniu, ale aj práci, ak sú zaradení do pracovnej činnosti.

„Obvinený má právo napríklad zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny, prijať návštevu najmenej raz za mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín, najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minúť v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim osobám, to neplatí pre telefonovanie s obhajcom. Zo zákona vyplýva, že obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijímať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu,“ spresňuje Monika Kacvinská.

Zabudnite na každodennú sprchu

Stravu roznášajú do cely trikrát denne. To, čo dostanú na tanieri, zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav obvineného. Do úvahy sa berú aj kultúrne a náboženské tradície obvinených. Medzi poskytovaním jedál v jednom dni nesmie byť väčší časový odstup ako sedem hodín.

Ústavný poriadok pre obvinených umiestnených v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Žilina dovoľuje mužom užiť si sprchu najmenej dvakrát v týždni spravidla v pondelok a vo štvrtok.

Hygienické potreby fasujú podľa noriem. Vystačiť si musia s jedným stogramovým mydlom či dvomi toaletnými papiermi na mesiac. Zubná kefka musí vydržať päť mesiacov, zubná pasta dva mesiace a rovnako dva mesiace si musia obvinení za bránami žilinskej väznice vystačiť so 100-mililitrovým šampónom.

Potraviny a vecí osobnej potreby si môžu obvinení aj kúpiť. Predajňa je však otvorená len jeden deň v týždni, spravidla každú stredu v čase od 7.15 do 15.00. Obvinený si však môže nakúpiť len toľko, koľko mu dovolí priestor v poličke jeho uzamýkateľnej skrinky.

Voľný čas

Za mrežami cely si môže obvinený zapnúť televízor alebo rádio, ktoré sú na jeho vlastné náklady. Ale iba v presne vymedzenom čase a tak, aby nerušil spolubývajúcich. Prístup k internetu nie je vo väzniciach dovolený. Ústav na výkon väzby pripravuje pre spestrenie kultúrny a osvetový program.

„Obvinený sa môže zúčastniť napríklad na prednáške a besede, vedomostných kvízoch, turnajoch, na hraní spoločenských hier a iných aktivitách. Vo voľnom čase môže využívať ústavnú knižnicu, počúvať rozhlasové vysielanie a podobne,“ vymenúva Kacvinská niektoré z povolených činností.