Dobrovoľníci na sídlisku Vlčince oživili zabudnuté pieskovisko. Išlo to rýchlejšie, ako si mysleli

Deti majú nový priestor na hry.

21. júl 2020 o 14:32 Branislav Koscelník

ŽILINA. Byť aktívny, zobrať iniciatívu do svojich vlastných rúk a nečakať, že všetko urobí mesto. Že sa to oplatí, o tom už vedia svoje obyvatelia sídliska Vlčince.

Keď chceli, aby sa ich deti mali kde hrať, oživili jedno takmer zabudnuté pieskovisko. Potom, ako sa chopili roboty a okrúhle pieskovisko vyčistili, sa začali diať veci, s ktorými ani nerátali. Za pár dní mali v pieskovisku nový piesok a deti nový priestor pre svoje hry.

Prečítajte si tiež V žilinskej nemocnici hospitalizovali už 60 pacientov po uštipnutí kliešťom Čítajte

Lenka Ďurčanová nad obnovou strateného pieskoviska na Gerlachovskej ulici pri podzemných garážach premýšľala už dlho. Okolité ihriská sú preplnené deťmi a toto miesto tienené stromami si zaslúžilo zásah dobrovoľníkov. Bolo takmer schované pod nánosmi zeminy a nebyť aktívnych Vlčinčiarov, onedlho by po ňom nezostala ani stopa.

Článok pokračuje pod video reklamou

„S mužom som oslovila dvoch susedov, ktorí sa s ochotou do toho s nami pustili. Jeden sused pokosil okolo pieskoviska aj preliezok, lebo mesto asi zaspalo. V utorok o 20. hodine sme sa po práci stretli a pustili sa do toho. Na aute, ktoré sme zabezpečili, chlapi odviezli na dvakrát starý piesok, hlinu a burinu. Vo štvrtok sme na spodok pieskoviska dali čiernu netkanú textíliu,“ približuje výsledok susedskej brigády Lenka Ďurčanová.

Fotografie vyčisteného pieskoviska potom poslali poslankyni za Vlčince Ivete Martinkovej. Požiadali ju, aby pomohla na mestskom úrade vybaviť to najpodstatnejšie – piesok. Ak by na meste nenašli odozvu, boli ochotní svoje dielo tak či tak dokončiť a piesok kúpiť za vlastné.

Neverili vlastným očiam, keď už na druhý deň ráno piesok doviezli. „Bola som prekvapená ako rýchlo. Poobede sa tam pomaly začali zbiehať rodičia s deťmi a boli milo prekvapení. Boli radi, pretože tiež spomínali, že býva v pieskoviskách v poobedňajších hodinách veľa detí. Tak ďalšie pieskovisko uvítali. Sused nám tam ešte zohnal dve lavičky, aby si bolo aj kde sadnúť,“ pokračuje iniciátorka nápadu.

Prečítajte si tiež Pátranie po Radoslavovi z Varína je stále neúspešné, policajti prijímajú nové opatrenia Čítajte

A čo deti? „Tak tie boli šťastné. A nie len tie moje. Ponosila som tam nejaké tie hračky. Veľmi ma potešilo, keď na ďalší deň som tam našla hračky aj od druhých. Včera tam napríklad asi desaťroční chlapci postavili krásnu vodnú priehradu skoro na cele pieskovisko. Takže pieskovisko plní účel nielen pre najmenších. Tie usmiate detské tvare len potvrdili to, že to malo zmysel a to nás teší,“ raduje sa z výsledku Lenka.

Poslankyňa Iveta Martinková doplnila, že toto je výborný príklad, ako by mala vyzerať spolupráca občanov, poslancov a mesta. „Som presvedčená, že nám všetkým záleží, aby sme mali v Žiline verejné priestory pre krásu a pre úžitok všetkých. A ak sa budeme všetci snažiť, stále to bude lepšie a lepšie,“ povedala.