Nadácia mesta Žilina rozdala potraviny

Aktuálne pomohla viac ako 200 rodinám.

21. júl 2020 o 6:20 Michal Filek

ŽILINA. Nadácia Mesta Žilina v rámci koronakrízy aktívne pomáhala aj občanom mesta Žilina. Pacientom v nemocnici poskytla materiálnu pomoc, obyvateľom v núdzi zase potraviny.

„Materiálnymi darmi sme pomohli nemocnici, konkrétne oddeleniam dlhodobo chorých a na chirurgiu, zakúpením 8 televízorov v celkovej sume 2 423,92 eur,“ hovorí poslanec a člen nadácie Ľubo Bechný.

Potravinovú pomoc rozdelili na dve fázy. Prvá z nich bola v réžii mesta Žilina. Medzi veľké množstvo záujemcov rozdelili potraviny v hodnote 2 052 eur. Prostredníctvom Fondu pomoci nadácie Orange potom nadácia získala finančný príspevok vo výške 1 000 eur, ktoré boli určené na zakúpenie potravinových, ale aj hygienických balíčkov.

"Pomoc smerovala do rodín na Bratislavskej a Košickej ulici, pre ľudí bez domova ubytovaných v Občianskom združení Bratstvo sedembolestnej Panny Márie. Ďalej do útulku a pre občanov, ktorí o pomoc požiadali priamo nadáciu Mesta Žilina. Všetky balíčky pripravili dobrovoľníci a správkyňa nadácie Jana Filipová, spolu s dvomi členmi správnej rady: Lenkou Tomaníčkovou a so mnou,“ uviedol Bechný.

Viac ako stovke rodín balíčky dopravili minulý utorok. Celkovo tak pomohli viac ako 200 rodinám.

„V najbližšej dobe ešte plánujeme pomôcť šestnástim rodinám hygienickými balíčkami z prostriedkov finančného daru od deviatich poslancov mesta Žilina, ktorí prispeli do rozpočtu nadácie sumou 1 800 eur. Sme veľmi radi za akúkoľvek materiálnu, dobrovoľnícku a finančnú pomoc, ktorú môžeme sprostredkovať ďalej tým, čo to potrebujú,“ uzavrel Bechný.