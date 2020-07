Niečo podobné nikde nenájdete. V Terchovej majú unikátne hrajúce zastávky

Prezentácia projektu bude počas Jánošíkových dní.

20. júl 2020 o 13:36 Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. Chránia vtákov pred nárazom do sklenených výplní autobusových zastávok a pritom inovatívnou formou cez súčasné technológie propagujú Terchovú, jej turistické možnosti, no najmä terchovskú muziku zapísanú v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Na terchovských zastávkach sa objavil originálny grafický koncept, ktorý obsahuje prehľadný informačný systém. Ten turistu oboznámi, kde momentálne trávi čas, kde sú najbližšie zariadenia služieb, respektíve ako sa k nim dostať. Nechýba ani známa kombinácia kresby terchovskej muziky s logom UNESCO.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nápad využiť terchovskú muziku a piesne z lokality, kde sa nachádza zastávka, vznikol v hlave Petra Cabadaja. Podľa neho si záujemcovia môžu krátiť čas čakaním na zástavke tak, že si prostredníctvom QR kódu nainštalujú do svojho mobilného telefónu noty s textom terchovskej piesne, ktorá bezprostredne súvisí s konkrétnym miestom.

„Ľudia čakajúci na autobus tak môžu vyplniť voľnú chvíľku zaspievaním piesne podľa nôt. Kto notám nerozumie, tomu poslúži mobil a QR kód. Na zastávkach tak môžu spontánne vzniknúť priateľstvá medzi cestujúcimi. Spoločný spev je, bezpochyby, na to ako stvorený. Azda jedinou „nevýhodou“ môžu byť „sťažnosti interpretov“, že ich spievanie zrušil dochvíľny autobus. Po zavedení najnovšej aplikácie (3D projekcia) do mobilu cez QR kód si bude môcť čakajúci dokonca zaspievať aj so „živou“ (3D) terchovskou muzikou,“ predstavil ďalší projekt na propagáciu Jánošíkovho kraja Peter Cabadaj.

Prečítajte si tiež FOTO: Záchranári prečesávajú okolie Varína. Pátrajú po nezvestnom Radoslavoví Čítajte

Podotkol, že podobné grafické prvky v dohľadnom čase nainštalujú aj do klasických drevených zastávok.

Prezentácia projektu sa za účasti piatich terchovských muzík uskutoční na piatich miestach súčasne v piatok 31. júla o 11.00 hodine: Vyšné Kamence ( hrá a spieva Malá Belianka), ústredie – autobusové nástupište (Zbojband), Vrátna – pod výťahom (Repáňovská muzika), Biely Potok – Solisko (terchovská muzika Jariabkovci), Struháreň – sídlisko Holúbkova Roveň (ľudová hudba Jasmínky Vallovej). Pôjde o programový celok Jánošíkových dní s názvom Poďme spolu spievať.