Stretnutie veriacich pri kaplnke na Valachovej v Kotešovej

Krásnu akciu zorganizovali počas prvej júlovej nedele pri kaplnke na Valchovej v Kotešovej. Cieľom stretnutia veriacich bolo spájanie kresťanských komunít s obcou a ľuďmi v nej.

20. júl 2020 o 4:19 Michal Filek

KOTEŠOVÁ Akciu zorganizovala trojica Branislav Grofčík, Tomáš Rybárik a Peter Hadrbolec. Vyhrali pri tom projekt vypísaný Žilinskou diecézou, keď získali najviac hlasov od verejnosti.

Ku kaplnke, ktorá bola oficiálne postavená v roku 1913, ale jej skutočný vek môže byť oveľa vyšší sa počas slnečnej júlovej nedele zišli desiatky, ba stovky veriacich. Najskôr sa zúčastnili na slávnostnej svätej obci, ktorú odslúžil Vladimír Šupa a hudobne ju doprevádzala Anna Holíncová. Nasledoval voľný program v krásnej prírode s bohatým občerstvením a tradičnou ľudovou hudbou.

Kaplnka na Valachovej je miestom s duchovným rozmerom v srdci prírody. Nachádza sa na hraniči dvoch chotárov, konkrétne obcí Kotešová a Svederník. Je obľúbeným miestom výletov.

„Počasie nám vyšlo a tak sme zaznamenali veľmi slušnú účasť. Veľa sa hovorilo o histórii kaplnky Valachová. Podľa farára Vladimíra Šupu sa datujú jej základy až do doby Márie Terézie (1717 – 1780, pozn. autora). Zrekonštruovaná bola v roku 1913 rodinou Hrabovcov, z úcty, že zostali kresťanmi a zostali im aj majetky,“ hovorí Branislav Grofčík.

Primárnym cieľom akcie, ktorej sa zúčastnilo asi 350 ľudí, bolo spájanie kresťanskej komunity s ľuďmi, s obcou, s vlažnými kresťanmi. „Splnilo to svoj účel. Ukázali sa aj ľudia, ktorí do kostola chodia menej často. Verejnosti sa predstavil aj nový kňaz Roman Titze, ktorý tu mal prvú, spoznávaciu svätú omšu. Vzájomne sa spoznali s ľuďmi, s obcou, so starostom,“ doplnil Grofčík.

Akcia mala u ľudí silnú odozvu. Kňaz Roman Titze sľúbil, že to bol určite len nultý ročník. Pri prípravách mohlo množstvo organizácií a dobrovoľníkov. Medzi nimi poľovné združenie, dobrovoľní hasiči, pracovníci obecného úradu v Kotešovej a mnohí ďalší, ktorí buď materiálne, alebo svojou prácou prispeli k vydarenému a hodnotnému podujatiu.