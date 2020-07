Pod Rozsutec sa vracia futbal

Klub FK Terchová má nové vedenie, mužstvo sa prihlásilo do tretej triedy.

20. júl 2020 o 19:12 Dominika Mariňáková

Dva roky boli fanúšikovia Terchovej bez mužského futbalu v obci. Štvortisícovú dedinu síce reprezentovali mládežnícke tímy, mužský celok však chýbal.

Volanie hráčov i fanúšikov sa rozhodla vypočuť partia niekdajších futbalistov Terchovej a muži s ostrým štartom novej sezóny obnovia svoju súťažnú činnosť.

„Riešime to už dlhšie. My, chalani z Terchovej, sme sa stretli a dohodli sme sa, že sa vrátime z iných dedín a budeme hrávať spolu. Lenže nik nemal záujem zastrešiť to organizačne, tak sme sa rozhodli, že to zoberieme na seba. Dali sme dokopy chalanov, zohnali sme sponzorov a už to pomaly išlo,“ hovorí Jozef Rogoň, nový štatutár a vedúci klubu.

O tom, že mužská futbalová súťaž v Terchovej naozaj chýbala, svedčí aj záujem občanov. „Ľudia sa stále pýtali, prečo sa tu nehrá futbal. My sme hrávali futbal za iné dediny, ale tu sa nehralo. Na domáci prípravný zápas sa prišlo nedávno pozrieť 120 ľudí. To hovorí za všetko,“ dodáva Rogoň.

FK Terchová má nový výbor, okrem Jozefa Rogoňa vo vedení klubu figurujú Andrej Opalka, Jozef Mičo či Pavol Romančík. S obnovou mužského futbalu pomáha aj Róbert Boženík st. a Rogoň nezabúda ani na ďalšieho dôležitého muža: „Máme parádne ihrisko. Za to treba pochváliť nášho trávnikára Vinca Hanuliaka, ktorý sa oň stará. Chcel, aby tu bol aj mužský tím a takisto má na tom zásluhu.“

Začnú v tretej triede