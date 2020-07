Finále hokejbalového turnaja v Bytči obstarali domáci Smurfs s Diakovou

Siedmeho ročníka obľúbeného podujatia sa zúčastnilo osem mužstiev.

17. júl 2020 o 16:58 Dominika Mariňáková

Počas druhého júlového víkendu patrilo hokejbalové ihrisko v Bytči aktérom 7. ročníku hokejbalového turnaja O pohár primátora mesta Bytča. O víťaznú trofej medzi mantinelmi bojovalo osem mužstiev, od Bojníc cez Turiec až po Kysuce. Finálový zápas napokon obstarali hokejbalisti Diakovej a The Smurfs Bytča, o bronz súperili Goldspart Martin a Čadca.

Organizátori ďakujú všetkým sponzorom aj vedeniu mesta na čele s primátorom Miroslavom Minárčikom za pomoc a podporu, bez ktorej by bolo oveľa ťažšie toto podujatie zorganizovať.

Výsledky

Základná skupina: The Smurfs – HBK Skalité 1:1, Goldspart – HBK Čadca 3:0, HBK Skalité – Antik Martin 3:1, HBK Diaková – HBK Záhumenice 7:0, The Smurfs – HBK Bojnice 5:1, HBK Záhumenice – Goldspart 0:5, HBK Bojnice – Antik Martin 3:4, HBK Diaková – HBK Čadca 1:1, The Smurfs – Antik Martin 7:2, HBK Záhumenice – HBK Čadca 0:7, HBK Diaková – Goldspart 3:0, HBK Skalité – HBK Bojnice 5:0 kontum.

Štvrťfinále: HBK Skalité – HBK Čadca 0:3, Goldspart – Antik Martin 3:1.

Semifinále: HBK Čadca – The Smurfs 2:3, HBK Diaková – Goldspart 3:2.

O 3. miesto: Goldspart – HBK Čadca 0:2 sn.

Finále: The Smurfs – HBK Diaková 1:5.

Individuálne ocenenia

Najlepší hráč: Peter Pirošík (The Smurfs Bytča)

Najlepší strelec turnaja: Adam Greguš (HBK Čadca)

Najlepší strelec zápasu: Adam Paulíny (HBK Diaková)

Najlepší brankár: Marek Gališ (The Smurfs Bytča)

Ohlasy po turnaji

Tomáš Zuzčák (The Smurfs Bytča): „Siedmy ročník turnaja bol opäť veľmi kvalitný. Nám sa tento rok veľmi darilo a do semifinále sme postúpili priamo, z prvého miesta. Prvá prehra na turnaji prišla až vo finále s Diakovou. Veľmi sme chceli vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Nepremenili sme veľa šancí. Veľmi dlho bolo skóre 2:1, snažili sme sa vyrovnať. Nakoniec sa však súperovi podarilo streliť tretí gól a vtedy sa lámal zápas. Hoci sme prehrali 5:1, tento výsledok vôbec neodzrkadľuje priebeh zápasu. Nakoniec sme skončili na peknom druhom mieste. Boli sme aj tak veľmi spokojní, o rok však chceme vyhrať!“

Milan Murček (HBK Diaková): „Turnaj bol slušne zorganizovaný. My sme naň išli s mladšími chalanmi, čo sa napokon ukázalo ako pozitívum. Vyšla nám nedeľa, keď sme zvládli ťažké zápasy a tešili sme sa z výhry. Pred turnajom by som nepovedal, že to takto vypáli, išli sme sa najmä zabaviť. Možno práve táto skutočnosť nám nezväzovala ruky. V priebehu niekoľkých hodín sme dvakrát porazili obhajcu z Goldspartu, a preto si myslím, že naše víťazstvo bolo zaslúžené.“