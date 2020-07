Cyklotrasu nechceme! Chatári začali boj proti trase pod Strečnom

Navrhujú vedenie cyklodopravnej trasy zo Strečna do Vrútok popri ceste 1/18. Podľa župy to nie je možné.

15. júl 2020 o 11:01 Branislav Koscelník

Lipkovci zbierajú petíciu za zmenu trasovaniu cyklotrasy zo Strečna do Vrútok. (Zdroj: ARCHÍV JURAJA LIPKU)

Chatári z osady Jánošíkovo pri Nezbudskej Lúčke si nevedia predstaviť, že cez toto pokojné miesto pri Domašínskom meandri bude viesť rušná cyklotrasa, ktorá podľa nich natrvalo zmení prírodný charakter tejto lokality.

Cyklotrasu zo Strečna do Lipovca už roky plánuje postaviť žilinská župa. Nový vyše 16 kilometrov dlhý úsek Vážskej cyklodopravnej trasy má spojiť Žilinu s Martinom.

V čase, keď už projekt získal záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na životné prostredie, sa proti vedeniu cyklotrasy začali ozývať nespokojné hlasy. Odporcovia argumentujú tým, že výstavba cyklistickej trasy zničí jedinečnú scenériu chránených území na brehu Váhu, prinesie devastáciu Strečnianskeho priesmyku, naruší rekreačný charakter Jánošíkova a navyše bude aj drahá. Jej cena je odhadovaná na 10 až 15 miliónov eur.

Rodina Juraja Lipku má chatu v historickej chatovej oblasti Jánošíkovo už viac ako polstoročie. Juraj sa postavil na čelo odporu voči výstavbe cyklotrasy. Zozbieral petíciu, pod ktorú sa podpísali takmer všetci chatári. Svoje argumenty chce vysvetliť osobne na stretnutí so žilinskou župankou a plánuje využiť všetky právne kroky, aby zmenil rozhodnutia o vedení trasy.

„Pre nás všetkých je prioritou ochrana životného prostredia a zároveň aj ochrana nášho súkromia a zdravia nás chatárov a našich rodín. Cyklotrasa by znamenala výrub množstva stromov a drevín, masívnu výstavbu a zásadnú zmenu prírodnej scenérie v Strečnianskom priesmyku a privedenie veľkého množstva cyklistov do tesnej blízkosti NPR Krivé (Margita a Besná). Odstránenie stromov by znamenalo zvýšenie hladín hluku pre chatárov,“ sformuloval najzásadnejšie výhrady skupiny chatárov z Jánošíkova Juraj Lipka.

Drahá a neekologická