RegioJet nepôjde do suťaže o trať Žilina - Rajec. Záujem majú traja dopravcovia

Do opakovaného tendra sa prihlásili Železničná spoločnosť Slovensko, Arriva aj Leo Express.

19. júl 2020 o 4:48 SITA

RAJEC. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Arriva a Leo Express sa prihlásili do opakovanej verejnej súťaže Ministerstva dopravy a výstavby na prevádzku železničnej osobnej dopravy na regionálnej trati Žilina - Rajec. Naopak, RegioJet sa v tomto tendri nezúčastní.

Vlaky na uvedenej trase v dĺžke 21 kilometrov v súčasnosti prevádzkuje ZSSK. Lehota na prihlášku do tendra uplynula 13. júla. Rezort dopravy nechcel vopred zverejniť počet prihlásených záujemcov z dôvodu korektnosti a neovplyvňovania priebehu súťaže.

Víťaz súťaže by mal zabezpečovať prevádzku vlakov medzi Žilinou a Rajcom desať rokov, predbežne od 1. januára 2022, na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

"Železničná spoločnosť Slovensko má záujem pokračovať v prevádzkovaní osobnej verejnej dopravy na trati Žilina - Rajec a do súťaže sa prihlásila," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Národný dopravca očakáva transparentnú súťaž a tiež podmienky na zlepšenie stavu železničnej infraštruktúry, čo je nevyhnutnou podmienkou pre zatraktívnenie železničnej dopravy.

"V tomto úseku by bolo veľmi žiadané zabezpečovacie zariadenie, ktoré by dokázalo znížiť možný takt vlakov na 60, prípadne až na 30 minút, čo v súčasnosti nie je možné. Do budúcna by boli tiež zaujímavé úvahy o elektrifikácii, keďže ide o jedinú trať v uzle Žiina, ktorá nie je elektrifikovaná," dodal Kováč.



Riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz informovala, že podklady na kvalifikáciu do súťaže odovzdali v určenom termíne.

"Po splnení kvalifikačných podmienok dostanú úspešní záujemcovia tendrovú dokumentáciu, na základe ktorej bude možné vypracovať ponuku. Účasť v súťaži dôkladne zvážime," uviedla Helecz s tým, že v porovnaní s poslednou súťažou sú časové lehoty nastavené už optimálnejšie.



Leo Express tiež podal prihlášku do tendra, keďže požiadavky v novej súťaži sú podľa spoločnosti reálnejšie ako v pôvodnom tendri. Český dopravca má záujem o prevádzku vlakov na nových tratiach na Slovensku aj inde v Európe a preto víta liberalizáciu železničného trhu.

"Pri repasovaných vozidlách je nutný čas na prípravu minimálne jeden a pol roka a pri nových vozidlách tri roky. Vzhľadom na to, že objednávateľ (ministerstvo dopravy - poz. red.) počíta s repasovanými vozidlami, tak je v danej lehote príprava realizovateľná," poznamenal Sedlařík. Dlhší čas na prípravu by podľa spoločnosti umožnil viacej záujemcov o danú trať. "Iba príprava kvalitnej ponuky zaberie minimálne tri mesiace a stojí niekoľko stotisíc eur. Preto je nutné, aby sa takéto zadania vopred konzultovali s dopravcami," doplnil Sedlařík.



RegioJet sa rozhodol v súťaži nezúčastniť, má k nej výhrady. Objem výkonov na trati Žilina - Rajec je podľa spoločnosti nastavený tak, že svojím rozsahom neumožňuje, aby išlo o skutočnú súťaž, ktorá by bola zaujímavá pre viacerých dopravcov.

"Súťažený objem výkonov je taký malý, že nemôže priniesť ani úspory, ani nárast kvality služieb, pretože takto koncipovaný tender bude pre väčšinu renomovaných veľkých dopravcov nezaujímavý," zareagoval hovorca RegioJet-u Aleš Ondrůj.

Je to podľa dopravcu škoda, opakovanie tendra sa podľa neho dalo využiť k inému konceptu súťaže. V jednom balíku by sa tak mohla súťažiť prevádzka vlakov aj na ďalších tratiach v regióne, ktoré majú podobné parametre z hľadiska vozidiel, napríklad Makov - Čadca a Kraľovany - Trstená.

"Ministerstvo mohlo takýmto atraktívnym balíkom tratí získať omnoho výhodnejšie ponuky. Takáto zákazka by bola zaujímavejšia pre viac dopravcov a viac cestujúcich sa mohlo tešiť na rast kvality služieb," uzavrel Ondrůj.