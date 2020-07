FOTO: Mimoriadna situácia v Poluvsí: Provizórny most bude do mesiaca

Poškodený most neskôr nahradí nový.

14. júl 2020 o 5:08 Branislav Koscelník

POLUVSIE. Motoristi z dopravne ťažko skúšanej Rajeckej doliny si zvykajú na novú situáciu. Voda z rieky Rajčianky poškodila počas nedávnych dažďov most pri Slnečných skalách natoľko, že ho Slovenská správa ciest musela sčasti uzavrieť.

Stav mosta označili odborníci ešte pred poškodením stupňom 7, čo je havarijný stav. Už aj tak zlý stav mosta ešte zhoršili dlhotrvajúce dažde. Podmyli piliere a základy mostného telesa na rieke Rajčianke. Pre nepriaznivú situáciu na moste mesto Rajecké Teplice vyhlásilo mimoriadnu situáciu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež Kaštieľ v Divinke zachránia, obec s ním má veľké plány Čítajte

„Mimoriadna situácia sa vyhlasuje z dôvodu povodňovej aktivity vodného toku Rajčianka, celkového úhrnu zrážok a podmytia pilierov, základov mostného objektu, čo malo za následok zhoršenie súčasného havarijného stavu,“ zdôvodnila samospráva mesta Rajecké Teplice dôvody vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Slovenská správa ciest našťastie už mala nachystanú výstavbu nového mosta, vybratého dodávateľa a financovanie z eurofondov. Už o niekoľko dní by sa mal na moste začať stavebný ruch. Most je natoľko poškodený, že na mieste starého mosta musia vybudovať úplne nové mostne teleso. Prv, ako zničený most zbúrajú, je nutné vybudovať po ľavej strane v smere od Žiliny provizórne premostenie.

„Slovenská správa ciest spoločne so zhotoviteľom predpokladáme zrealizovanie obchádzkovej trasy s premostením do 3 až 4 týždňov, samozrejme závisí to od jednotlivých úradov ako zareagujú na mimoriadnu situáciu,“ poskytla informáciu hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Hneď po presmerovaní dopravy na provizórne premostenie sa začne stavať nový jednopoľový most. Po novom a bezpečnom moste by mali motoristi prechádzať ešte v novembri tohto roka.

Dopravu na vyťaženom úseku cesty regulujú semafory a vozidlá púšťajú v jednom jazdnom pruhu. Rýchlosť je znížená na 30 kilometrov za hodinu. Na úseku treba rátať v najbližších mesiacoch s kolónami.