Prvá ligová nula na konte

Samuel Petráš si v sobotu do svojich brankárskych ligových štatistík pripísal premiérové čisté konto.

13. júl 2020 o 10:46 Dominika Mariňáková

V tieni rozlúčky s Viktorom Pečovským ostal v sobotu premiérový gól Patrika Iľka vo Fortuna lige či prvé čisté konto brankára Samuela Petráša. Druhý menovaný však potvrdil, že mu to vôbec neprekáža: „V šatni už som dostal nejaké gratulácie, tak som si to uvedomil. Dnes však bol najhlavnejší Viktor. Sme radi, že sme mu urobili peknú rozlúčku.“

Odchovanec žilinskej Akadémie má za sebou úvodných päť ligových zápasov. „Výborný pocit,“ prezradil. „Bolo ich síce len päť, ale splnilo sa mi veľa snov. Či už prvý štart, alebo výborná atmosféra v Dunajskej Strede, kde som si chcel vždy zachytať. A dnes ten najväčší, že som si ešte mohol zahrať s Viktorom. Dnes tu bolo konečne viac ľudí, čo bola vlastne tiež nová situácia. Zo začiatku som mal trošku zimomriavky. Ďakujeme, že prišli, bolo to pekné.“

Samuel Petráš takisto opísal, ako vníma ligovú legendu: „Keď som prvýkrát prišiel do áčkarskej kabíny, nevedel som, čo môžem od tých chalanov čakať. Viktor bol práve vtedy v reprezentácii. Myslel som si, že on bude najviac odmeraný, pyšný, že niečo dokázal. Ale bol to čistý opak. Keď som niečo potreboval, vždy som sa pýtal jeho a on mi vždy odpovedal, nikdy nemal problém. Skvelý človek.“