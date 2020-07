Šošoni sa rozlúčili s Pečovského kariérou vysokou výhrou

O prvú veľkú šancu zápasu sa pričinil práve Viktor Pečovský.

11. júl 2020 o 20:49 TASR

Futbalisti MŠK Žilina si udržali druhú priečku v konečnej tabuľke Fortuna ligy, keď v záverečnom 5. kole nadstavby zdolali doma Michalovce jednoznačne 5:0. Pod Dubňom sa s profesionálnou hráčskou kariérou definitívne rozlúčil dlhoročný líder Žiliny, Banskej Bystrice a v minulosti aj člen kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Viktor Pečovský. Hral do 13. minúty a na konte tak má 422 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, čím sa nemôže pochváliť žiadny iný hráč.



O prvú väčšiu šancu sa z veľkej diaľky zaslúžil práve s kariérou sa lúčiaci Pečovský. Jeho pokus letel tesne nad bránu Tomáša Drába. Prvý gól prišiel v 12. minúte. Bernátovu strelu spoza pokutového územia Dráb len vyrazil pred seba a Iľko jeho strelu dorazil do siete. Za potlesku postojačky následne Viktor Pečovský opustil ihrisko, keď ho vystriedal Gono.

V 17. minúte mal po Vallovom centri na hlave gól Paur, Dráb však jeho pokus vytiahol mimo bránu. Vyrovnať mohli hostia v úvode 19. minúty, keď po rýchlom centri zľava hlavičkoval Hovhannisyan, avšak v behu nestihol loptu lepšie umiestniť. V tej istej minúte to skúšal na druhej strane v dobrej šanci Myslovič, jeho pokus však Dráb bez problémov pokryl.

Po súvislejšom tlaku sa v 29. minúte dostali Žilinčania do dvojgólového vedenia. Vynikajúcu akciu zľava a prihrávku Bernáta zakončil do prázdnej brány zblízka Paur. V 33. minúte už to mohlo byť 3:0. Iľko však z tesnej blízkosti napálil len do gólmana hostí a z dorážky Bernát tesne minul pravú žrď. Po jednom z protiútokov sa k strele zo strednej vzdialenosti dostal Kvocera, jeho pokus z 36. minúty Petráš len vyrazil nad. Do šatní tak odchádzali oba tímy za stavu 2:0.

Druhý polčas začal za výdatného dažďa. Gonov pokus v 48. minúte z diaľky vyrazil Dráb na roh. V 53. minúte zvýšili domáci vedenie, keď po priamom kope Bernáta s prekvapivou rozohrávkou skóroval tvrdou strelou Branislav Sluka. V 64. minúte dal o sebe vedieť Diarra. Po jeho peknej akcii to skúšal technicky Popovits, ale prestrelil. Už o pár sekúnd sa však znova tešili domáci zásluhou Bernáta, keď sa najprv cez obranu preštrikoval Vallo a následne nacentroval Ďuriš. Proti strele z voleja už Dráb nemal šancu.

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 5:0 (2:0)

Góly: 13. Iľko, 29. Paur, 53. Sluka, 64. Bernát, 74. Ďuriš. Rozhodovali: Smolák - Benko, Žákech, ŽK: Neofytidis (Michalovce), 1458 divákov.

ŽILINA: Petráš - Vallo, Minárik, Kiwior, Sluka Bernát, Pečovský (13.Gono), Myslovič Ďuriš, Paur (55. Kurminowski), Iľko (68. Bichakchyan).

MICHALOVCE: Dráb - Konstantinidis, Kolesár, Grič, Vojtko, Mendez, Kvocera (71. Pásztor), Neofytidis, Begala (76. Lukčo), Popovits, Hovhannisyan (60. Diarra).