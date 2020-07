Kaštieľ v Divinke zachránia. Obec má s ním veľké plány

Župa požaduje, aby sa počas dvadsiatich rokov zachovalo využitie objektu na kultúrne, spoločenské a verejnoprospešné účely.

10. júl 2020 o 6:06 Branislav Koscelník

Renesančný kaštieľ z prelomu 16. a 17. storočia v Divinke dostal šancu na záchranu. Objekt chce odkúpiť obec a v priebehu dvadsiatich rokov doň preinvestovať minimálne jeden milión eur.

Ak plány vyjdú, po obnove by niekdajší Szunyoghovský kaštieľ mohol ponúkol reprezentatívne priestory, miesto pre obecné múzeum, do podzemia by sa mohla nasťahovať cukráreň, alebo kaviareň a areál by poslúžil ako verejný priestor, ktorý obci s asi tisíckou obyvateľov chýba.

Treba dva milióny

Majiteľom dvojkrídlovej budovy je žilinská župa a spravuje ju Považské múzeum. Kaštieľ sa však už od roku 2008 nevyužíva a na jeho stave je to poznať. Naposledy pred dvanástimi rokmi zrekonštruovali šindľovú strechu.

Celková rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky by stála 2 milióny eur. Župa na to zdroje nemá a ani nevidí reálne, že by ich mohla získať.

„Vzhľadom na finančnú náročnosť župa v súčasnosti nemá možnosti z vlastných zdrojov realizovať opravu kaštieľa a nie sú k dispozícií ani grantové výzvy zo strany štátu alebo EÚ na realizáciu potrebných rekonštrukčných prác,“ označil riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada dôvody, pre ktorá sa na úrade samosprávneho kraja začali zaoberať ponukou obce Divinka – Lalinok prevziať kaštieľ s pozemkami, ale aj s projektovou dokumentáciou na jeho obnovu do majetku samosprávy.

Len menšie úpravy

V minulosti sa o vlastníctvo kaštieľa viedli súdne spory medzi obcou Divinka a Žilinským samosprávnym krajom.

V roku 2009 obec podpísala so župou obojstrannú dohodu o urovnaní sporu. Obe strany deklarovali, že im ide o zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a jej rekonštrukciu.

Prešlo viac ako desať rokov a v plánoch nastal len minimálny posun.