Novými technológiami plní Žilinská univerzita v Žiline deťom kreatívne sny

MyMachine dáva príležitosť vynaliezavým deťom.

9. júl 2020 o 11:29

Prvým hotovým vynálezom štvrtého ročníka MyMachine na Slovensku je počítačová hra MyMachine minihry.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) zmenila detský nápad v skutočnosť. Dizajn počítačových hier pomocou moderných technológií riešil tím štyroch študentov FEIT niekoľko mesiacov v rámci projektovej výučby v študijnom programe Multimediálne technológie. Minihry sú prvou počítačovou hrou v projekte MyMachine.

Výsledkom tímovej práce študentov základných škôl, technických stredných škôl a univerzít je vytvorenie originálnych funkčných vynálezov, strojov alebo hier v projekte MyMachine na Slovenku.

Počítačová hra MyMachine minihry bola vytvorená spojením niekoľkých vysnívaných vynálezov žiakov ZŠ Hroncová v Košiciach a na jej finálnom prototype pracovali študenti FEIT. Digitálnu maľbu spracovala Škola umeleckého priemyslu v Košiciach.

FEIT sa podarilo priniesť jednoduchú detskú kresbu do moderného digitálneho prevedenia. Hráč si vyberie z balónov šťastia (tlačidiel) jednu z troch mini hier: zvieratko, inteligentnú križovatku alebo autíčko na vodu. V procese tvorenia sa prejavil talent každého študenta, podporil sa otvorený systém vzdelávania orientovaný na vedu, technológie, inžinierstvo, umenie a matematiku.

V minulosti študenti FEIT vytvorili na základe nápadov detí vynálezy: Dvere do zázračnej krajiny a Lietajúce papuče. Deti sa vyskytli v zázračnej krajine, dokonca si mohli zalietať v lietajúcich papučiach a to všetko vďaka virtuálnej realite a prostrediu, ktoré vytvorili študenti FEIT v spolupráci so stredoškolákmi z SOŠ Elektrotechnickej v Žiline.

FEIT prostredníctvom programu MyMachine reflektuje požiadavky doby na študentov, aktuálne trendy v kreatívnom priemysle a spoluvytvára možnosti pre tvorivý potenciál študentov na všetkých úrovniach vzdelávania. Fakulta v tomto projekte naplno využíva kreativitu svojich študentov, ich nadšenie a ochotu spoluvytvárať veľké vynálezy pre malých žiakov, možno budúcich programátorov, konštruktérov, výskumníkov alebo vedcov.

(zdroj: UNIZA)

MyMachine je jedinečným príkladom rozvíjania a podpory kreativity vo vzdelávaní detí a mládeže podporovaný medzinárodne uznávaným expertom na rozvoj kreativity, inovácie a ľudské zdroje, Sirom Kenom Robinsonom. Inšpiráciou pre tento projekt sa stala jedna z jeho najznámejších TED prednášok. Program MyMachine je nominovaný na cenu Katerva, ktorú Reuters označuje ako "Nobelovu cenu" za udržateľnosť. Aj z hľadiska vplyvu a inovatívneho prístupu k vzdelávaniu je podľa World Innovation Summit for Education (WISE) jedným z 15 najlepších vzdelávacích inovatívnych programov organizácií nominovaných na ocenenie WISE 2020.

MyMachine, ktorý pôvodne vznikol v Belgicku, dáva príležitosť vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynaliezať technické riešenia pre originálne nápady. Program sa zameriava na rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti. Po úspešnej implementácii vo Francúzsku, USA, Slovinsku, Južnej Afrike, Portugalsku a Nórsku sa MyMachine od roku 2016 realizuje vďaka Karpatskej nadácii aj na Slovensku – vymýšľa sa a inovuje v Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V Žilinskom kraji na štyroch základných školách, dvoch stredných odborných školách a na FEIT UNIZA. Počítačová hra MyMachine minihry sa dá voľne stiahnuť na https://karpatskanadacia.sk/mymachineslovakia/.

„Práca na tomto projekte je pre nás všetkých z FEIT UNIZA veľmi obohacujúca. Pracovať s motivovanými deťmi je balzam na dušu. Som rád, že sme dostali túto ponuku a nezaváhali sme ani na chvíľu napriek tomu, že je to náročný projekt, pretože malé deti majú vysoké požiadavky a neradi by sme ich sklamali. Pre našich študentov to je častokrát väčšia výzva ako úspešne absolvovať skúšku,“ povedal prof. Ing. Peter Brída, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FEIT UNIZA.