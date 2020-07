Zahlasujte za bytčiansku lipu. Postúpila medzi finalistov v ankete Strom roka 2020

Cenou pre víťaza je aj postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka.

9. júl 2020 o 8:19 Michal Filek

BYTČA. Lipa z areálu Bytčianskeho zámku a sobášneho paláca sa dostala medzi 12 nominovaných stromov, ktoré tento rok zabojujú o status Strom roka 2020.

Hlasovanie verejnosti začalo 1. júla a potrvá do konca septembra.

„Bolo zvykom, že sme hlasovanie každý rok slávnostne odštartovali na festivale Pohoda. Tento rok si však všetci musíme poradiť s novou situáciou a naše plány pozmeniť. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť anketu online, no všetky spôsoby hlasovania i väčšina našich aktivít ostávajú rovnaké,“ hovorí Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis.

Spomedzi 23 nominovaných stromov vybrala porota finálovú dvanástku. Bytčiansku lipu veľkolistú do súťaže prihlásil 10-ročný Jakov Havajič, žiak 5. ročníka základnej školy na Ulici Mieru. Prečo si sa rozhodol ísť do súťaže a nominovať strom? „Pretože tá lipa je veľmi stará a veľa si toho pamätá. A výhra by jej veľmi pomohla, lebo by sa jej dostalo viac starostlivosti.“ prezradil nám Jakov.

Lipa veľkolistá bola v roku 1982 vyhlásená za chránený strom, pre svoj kultúrny význam a vysoký vek. V katalógu chránených drevín jej vek odhadujú na 350 rokov. Historici sú však presvedčení, že môže byť ešte o 50 rokov staršia. Rastie totiž pred Sobášnym palácom, ktorý dal vtedajší Uhorský palatín a majiteľ bytčianskeho zámku Juraj Thurzo postaviť na svadby svojich siedmych dcér v roku 1601. Mnohým sa zdá, že práve tieto svadby boli dobrým dôvodom na zasadenie stromu. To by znamenalo, že lipa má už viac, ako 400 rokov.