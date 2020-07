Do MŠK Žilina sa vracia známy odchovanec, pôsobiť bude ako tréner

K menám ako Vladimír Labant, Mário Pečalka či Radoslav Zabavník pribudne medzi trénermi v Akadémii MŠK Žilina čoskoro ďalšie.

7. júl 2020 o 13:36 Dominika Mariňáková

Brankár Martin Kuciak v sezóne 2019/2020 figuroval na súpiske FC Nitra. Dňa 18. júna 2020 však prišla nepríjemná správa, že spoločne s dovtedajším kapitánom Nitry Pavlom Farkašom dostali od klubu výpoveď.

Odchovanec MŠK Žilina sa následne rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku kariéru a žilinský klub dnes prostredníctvom svojho webu informoval, že skúsený brankár bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť ako tréner pri žiakoch v Akadémii MŠK Žilina.

"Dostal som ponuku od riaditeľa Akadémie MŠK Žilina Jaroslava Bačíka, na ktorú som odpovedal jednoznačne. Po konci kariéry hneď dostať ponuku od MŠK Žilina, pracovať v štruktúrach a zaradiť sa do tréningového procesu ako tréner brankárov je veľká výzva a veľmi si to vážim. To sa nedalo odmietnuť a ani by som si to nedovolil odmietnuť. Som veľmi rád a spokojný, a šťastný sa vraciam do Žiliny," povedal pre web MŠK Žilina 38-ročný futbalista.

Ako tréner brankárov sa bude venovať dvom výberom prípravky a trom žiackym družstvám. "Je to vďačná robota, keď vidíte na deťoch, ako sa tešia na tréning. Samozrejme, je to iná práca, na akú som bol zvyknutý. Profesionálny a detský futbal sú dve diametrálne odlišné oblasti. Teším sa na túto prácu, posledné roky som už vypomáhal trénerom brankárov v jednotlivých kluboch. Uvidím, akú spätnú väzbu budem mať od chlapcov po nejakom čase a ako budú oni prijímať moje skúsenosti."

Doma i vo svete dnes viacerí gólmani reprezentujú žilinskú brankársku školu. Martin Kuciak možno svojou prácou pomôže vychovať ďalšieho kvalitného brankára. "Vieme, že sito až do profesionálneho futbalu je najväčšie medzi prechodom z dorastu k mužom. Podstatou každého mládežníckeho trénera by preto malo byť hlavne vychovať slušného človeka. Ak sa niekto, kto prejde mojimi rukami, dostane až do profesionálneho futbalu, budem šťastný a budem mu držať palce," dodal.