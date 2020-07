Belaník: Predovšetkým sme museli zachrániť futbal v Žiline

O MŠK Žilina s jej športovým manažérom Karolom Belaníkom.

7. júl 2020 o 19:02 Michal Filek

Žilina dostala licenciu na novú sezónu Fortunaligy a ukončila proces likvidácie. Po odchode ostrieľaných borcov sa v zostave chytili mladíci, ktorí by mohli byť budúcnosťou klubu. O výpovediach, práci s mládežou, aj Milanovi Škriniarovi sme hovorili so športovým manažérom MŠK Karolom Belaníkom.

S tým, že vám odvolací orgán nakoniec licenciu na ďalšiu sezónu pridelí, ste asi rátali, však?

- Robili sme všetko pre to, aby sme licenciu získali. Máme pomerne veľa pohľadávok v zahraničí, z medzinárodných transferov, na základe ktorých budeme môcť klub financovať aj do budúcnosti. Licenčná komisia potrebovala niektoré účtovné závierky MŠK, garanciu nepretržitej činnosti a potrebovali sme zosúladiť budúce príjmy s aktuálnou situáciou. Prvostupňový orgán nám licenciu neudelil. My sme všetky požadované dokumenty predložili a počítali sme s tým, že by to malo byť v poriadku. Vždy sú však v kútiku duše určité pochybnosti a očakávanie, či to bude stačiť, alebo nie. Odvolanie však bolo pripravené na veľmi dobrej úrovni a na základe toho nám bola udelená licencia na ďalšiu sezónu.

Za ktorých hráčov vám ešte do pokladnice neprišli všetky peniaze?

- Vieme financovať klub do budúcna z pohľadávok, ktoré máme v zahraničí. Či už je to za prestup Boženík, alebo Vavra, prípadne Škriniara. Samozrejme, situácia ohľadom Roberta Boženíka sa skomplikovala, pretože ten transfer sa udial tak, ako sa udial v dobe, v ktorej sme boli pod určitým tlakom. V prvej fáze sme dostali len pomerne symbolickú sumu a splátkový kalendár bol rozložený na dva roky, kde najvýznamnejšiu transferovú sumu získame až v decembri 2021. Situácia sa však skomplikovala vplyvom pandémie a my čakáme, ako sa k tomu postaví Feynoord. Ako ich zasiahla táto celosvetová kríza. Toto je pre nás veľmi dôležité, lebo tam je veľmi významný balík peňazí smerom do budúcnosti. Takže sami sme v napätí, ako bude reagovať druhá strana, i keď všetky zmluvy sú podpísané a platné. Hľadáme spoločne riešenia. V Holandsku je trošku iná situácia, ako na Slovensku. Oni ukončili ligu nariadením štátnych autorít. Teraz tvoria rozpočet na novú sezónu, hľadajú zdroje, ako ho vykryjú. Majú zrejme iné starosti a riešia iné problémy. To sa týka väčšiny klubov. Uvidíme, sme trpezliví, budeme čakať, ako sa k tomu postavia.

Meškajú nejaké splátky z Holandska, alebo je splatnosť ešte pred vami?

- Je to ešte len pred nami, najbližšia splátka by mala byť v septembri tohto roku.

Zdá sa, že na jar ste prišli o niekoľko miliónov, keď sedemnásť hráčov dostalo od vás výpovede. Traja sa vrátili, takže je to 14 futbalistov, ktorí odišli zadarmo. Niektorí z nich boli na hosťovaniach, iní však tvorili základ mužstva. Ako dnes hodnotíte tento krok?

- Je to večná polemika. V tom období sme potrebovali prijať nejaké rozhodnutie. Prvé prognózy vývoja pandémie boli v tom čase aj u nás katastrofické. Malo to kulminovať v auguste, nikto nevedel, ako sa to bude šíriť a kedy to skončí. Úrad verejného zdravotníctva prognózoval, že infikovaných bude pol milióna ľudí. V prvej fáze bolo potrebné prijať rozhodnutie, ktoré sa týkalo toho, ako zachrániť budúcnosť futbalu a ako ušetriť čo najviac nákladov. Prognózna nevyzerala vôbec dobre. Nikto nepredpokladal, že to u nás bude mať taký priaznivý vývoj. Ale aj dnes vidíme, že vývoj so šírením vírusu ešte stále nie je pod kontrolou a ukončený. Ani vo svete, ani u nás. Infikovaní opäť pribúdajú. Vtedy sme však hlavne potrebovali zachrániť žilinský futbal do budúcnosti a šetriť náklady. Čakali sme, že to bude trvať podstatne dlhšie.

Bolo však správe prijať také rozhodnutie, na ktorom klub vlastne prerobil?