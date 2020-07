FOTO: Vyvrcholili 30. terchovské Cyrilometodské dni

Peter Cabadaj: Terchovské Cyrilometodské dni sme vytýčili presne, náročne aj moderne

5. júl 2020 o 12:46 TASR

TERCHOVÁ. Tri desaťročia existencie Cyrilometodských dní (CMD) v Terchovej sú potvrdením faktu, že ich myšlienka mala v čase vzniku veľmi tuhý koreň. Po otvorení programu Naše jubileá v rámci 31. ročníka CMD to v piatok v Terchovej povedal spoluzakladateľ podujatia Peter Cabadaj.

Pripomenul, že program Naše jubileá je venovaný 440. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, 30. výročiu vzniku CMD a novín Terchová.

"Terchová dokázala udržať vysoký programový štandard tohto podujatia. Keď dnes bilancujeme 30 rokov, môžeme byť oprávnene hrdí, že na začiatku bola silná skupina nadšencov. Ľudí, ktorí verili tomu, čo chcú do Terchovej priniesť. A po 30 rokoch sa ukazuje, že tá cesta bola vytýčená presne, náročne a z hľadiska dnešného času aj moderne," povedal Cabadaj.

"Pri prvom ročníku sme vôbec nemali ambície, aby to bolo podujatie, ktoré bude po umeleckej stránke niekde vysoko. V prvom rade sme do toho chceli úprimne vstúpiť a založiť malý ohníček. A keď bude priaznivá situácia, že sa to bude prirodzeným spôsobom rozširovať. Tohto princípu sa v podstate dodnes držíme. Pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne a s čistým srdcom. A aký to má dosah a dopad, to už nechávame na vyššiu moc," podotkol riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak.

Program aktuálneho ročníka podľa neho vypovedá to podstatné i napriek obmedzeniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

"Samozrejme, niečo sme museli obetovať. Napríklad nádhernú cyrilometodskú svätú omšu na vrchu Oravcove. Lebo sme nemohli dopustiť, že tam príde viac ľudí a my ich nepustíme na kopec. Museli sme rešpektovať hygienické opatrenia a programy sa snažiť robiť tam, kde dokážeme aj tieto veci ustriehnuť a regulovať," vysvetlil Patrnčiak.

Organizátori CMD sa podľa Cabadaja vždy snažili reflektovať výročia, ktoré súvisia s Terchovou, Žilinou, Slovenskom, ale aj medzinárodným kontextom. "Tento rok nie je výnimkou. Tri výročia v jednom potvrdzujú, že Terchová dokáže aj v tomto čase, ktorý veľmi nepraje oslavám jubileí, urobiť niečo, čo dôstojným spôsobom dokumentuje snahy našich predchodcov, nás, ale aj budúcich pokračovateľov tejto silnej štafety," dodal Cabadaj.

V roku 1990 podľa neho pretavili v Terchovej eufóriu z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie svätých Cyrila a Metoda.

"Patrónov tunajšieho kostola, ktorý je najväčším chrámom na Slovensku zasväteným solúnskym bratom. Hneď prvý ročník CMD priniesol niečo výnimočné a jedinečné. Terchovčania ako vôbec prví zorganizovali vo vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedomo a atraktívne prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva," uviedol spoluzakladateľ CMD.