Boženík: Vo Feyenoorde vedia o každom tréningu, ktorý absolvujem

Reprezentačný útočník sa momentálne pripravuje na Slovensku.

2. júl 2020 o 16:47 Dominika Mariňáková

Na júnovom ligovom stretnutí MŠK Žilina s bratislavským Slovanom sa mihla známa tvár. Mládenec, ktorý mal ešte pred pol rokom svoje miesto v šatni domácich, sa prišiel pozrieť na výkon svojich niekdajších spoluhráčov. Rovesníkov.

„Chalani, s ktorými som vyrastal, dostali šancu a ja som rád, že to tak je. Hrajú ofenzívny, behavý futbal, ktorý sa divákom musí páčiť. Slovan má momentálne viac skúseností, ale chalani bojovali, ukázali kvalitu. Verím, že každým zápasom porastú a v budúcej sezóne nadobudnuté skúsenosti ešte viac zúročia,“ zhodnotil Róbert Boženík výkon žilinských futbalistov v spomínanom súboji.

Rodák z Terchovej sa na Slovensko vrátil v polovici júna. Po päťdňovej izolácii sa pustil do tréningového procesu, ktorý si spríjemňuje rôznymi aktivitami.

„Trénujem dvojfázovo. Z klubu som dostal nejaké inštrukcie, ale tu, na Slovensku, spolupracujem s Romanom Švantnerom. On komunikuje s kondičákmi z Feyenoordu, takže vedia o každom tréningu, ktorý absolvujem. Najviac sa snažím pracovať na zrýchlení prvých krokov, na výbušnosti a na sile.

Cez víkend vyrážame s priateľkou do prírody alebo na bicykle. Samozrejme, čo najviac času trávim s rodinou,“ priblížil dvadsaťročný futbalista.

Vďačný za uplynulú sezónu

Koncom januára tohto roku nastal v Boženíkovej kariére zlom. Odchovanec MŠK Žilina prestúpil spod Dubňa do holandského klubu Feyenoord Rotterdam.

„Svoj prestup vnímam veľmi pozitívne. Feyenoord je veľký klub s bohatou históriou, úžasnými fanúšikmi a nádherným štadiónom. Holandská liga je ofenzívna, čo mi veľmi svedčí. Som šťastný, že mám možnosť hrať v takom klube,“ povedal reprezentačný útočník.

Ohliadol sa i za nevšedným súťažným ročníkom, ktorý v Holandsku predčasne ukončila pandémia koronavírusu: „Prvá časť uplynulej sezóny bola super. Hrali sme o popredné priečky, strelecky sa mi darilo aj v reprezentácii. Po prestupe to šlo tiež skvele. Naskakoval som do zápasov, na štyri som nastúpil od začiatku, strelil som tri góly. Síce sa to celé skončilo predčasne, ale za túto sezónu som veľmi vďačný.“

Hodiny holandčiny a tréningy s Berghuisom