Bulvár si pýta zmenu. Rekonštrukcia lukratívneho ťahu sa začne už na budúci rok

Plány na rekonštrukciu Bulváru komplikuje pozemok pred Auparkom, ktorý je v súkromných rukách.

2. júl 2020 o 8:07 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už na budúci rok by sa mali začať práce na komplexnej obnove Bulváru. Široká mestská trieda už dnes v ničom nepripomína svoju niekdajšiu prestíž. Nutne potrebuje zásah architektov, nové funkcie a investície do rozpadávajúceho sa verejného priestoru.

Ulicu Antona Bernoláka na budúci rok rozkopú. Žilinská teplárenská spoločnosť bude práve v tomto priestore pokračovať vo výmene parného potrubia za horúcovodné. Na rade bude výmena vetvy V2 od veľkogaráže po Aupark.

Dve etapy

Primátor mesta Peter Fiabáne potvrdil, že prvé práce na rekonštrukcii rušného a živého priestoru sa začnú hneď na to, ako investor stavby dokončí svoje robotu.

„Žilinská teplárenská bude na budúci rok vymieňať na Bulvári teplovodné potrubia a my sme to zobrali ako dôvod spojiť to s rekonštrukciou Bulváru,“ oznámil primátor zámer.