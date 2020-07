Bez Žiliny to nepôjde

Zo Žiliny má prospech celý slovenský futbal.

1. júl 2020 o 13:54 Michal Filek

To, že MŠK Žilina nedostane licenciu na štart v najvyššej slovenskej súťaži, bolo prakticky vylúčené. Aj keď, samozrejme, na Slovensku je možné úplne všetko. Je však holým faktom, že ak by MŠK na Slovensku nebol, futbal ako taký by mohol prestať existovať.

V rokoch 2008 – 2010 to boli totiž Antošíkovi chlapci na čele s Mintálom, Šestákom, Pekaríkom, Zabavníkom, Hubočanom, Štrbom a Muchom, ktorí dotiahli reprezentáciu na majstrovstvá sveta. Bez nich by Hamšík, Škrteľ a Vittek pozerali zápasy akurát z gauča s popcornom a proseccom v ruke. Prakticky podobné to bolo aj na Euro 2016. A ako je to dnes? Počet reprezentantov vychovaných pod Dubňom je prakticky nekonečný. Aktuálne Dúbravka, Škriniar, Vavro, Hancko, Bénes, Pekarík...

Koľko ich v posledných sezónach vychoval Slovan, ktorý sa dušuje, že mu slovenská liga nestačí, lebo mužstvá chcú robiť akadémie a nechcú sa presadiť v Európe? Momentálne sú to snáď len Hamšík (ktorý je Banskobystričan) a Mak. To je tak všetko. A kto je vo výhľade? Greif a Strelec. To je žalostne málo na klub, ktorý sa v minulosti pýšil najlepšou mládežníckou liahňou, ktorou prešli Dubovský, Glonek, Demo, Zeman, Kištofík, Tittel...

Však v poriadku. Nech kupujú hráčov a nech sa presadia v Európe, keď na to majú prachy. Ale bude to úspech slovenského futbalu, keď v belasých farbách okrem Greifa a teraz Pauscheka, nenastupuje nikto, kto by mohol hrať za Slovensko? Ozaj, fandili by ste Slovanu v Lige majstrov , kde by nastupoval s jedenástkou Chorvátov, Afričanov, Čechov, Slovincov...?

Keď Slovan pred pár rokmi vypadol do druhej ligy, istý bratislavský novinár napísal: Bez Slovanu to nepôjde. Lenže to je ilúzia. Slovenský futbal sa nezaobíde jedine bez MŠK. Bez Slovana pokojne. Zo Žiliny má prospech celý slovenský futbal. Bernát, Gono, Iľko, Ďuriš, to sú budúce hviezdy.