Rodiny a deti majú dnes vstup do Mestskej plavárne zadarmo

Ide o mimoriadnu akciu.

1. júl 2020 o 9:14

Mestská krytá plaváreň v Žiline oznámila, že v stredu 1. júla mimoriadne otvára svoj areál pre deti a rodiny zadarmo.

"Prídite osláviť prvý júlový deň s nami a my vás za to pustíme zadarmo. Akcia platí 1. 7. 2020 pre rodiny s deťmi (max. 2 dospelí a 3 deti) a samostane pre deti do 15 rokov," uviedla plaváreň na sociálnej sieti.