FOTO: Obyvateľom Gbelian pomôže v núdzi defibrilátor

Defibrilátor je verejne prístupný na budove obecného úradu.

1. júl 2020 o 8:09 Branislav Koscelník

GBEĽANY. Obyvatelia Gbelian majú väčšiu nádej, že v prípade kolapsu a zlyhania srdca dostanú rýchlu a účinnú pomoc, čím sa zvýši šanca na záchranu života. Na budovu obecného úradu umiestnila samospráva verejný defibrilátor. Zelený box s nápisom AED a symbolom srdca s bleskom skrýva zariadenie, ktoré dokáže veľmi účinne pomôcť v prípade, ak by bola nutná záchrana života ešte pred príchodom rýchlej zdravotnej pomoci.

Automatický externý defibrilátor pomocou elektrického výboja obnovuje správnu srdcovú činnosť pri život ohrozujúcej poruche rytmu. Ak sa defibrilátor použije rýchlo, šanca na prežitie postihnutého sa zvyšuje až na 90 percent.

Výber v spolupráci s červeným krížom

Starosta Gbelian Jozef Martinček si uvedomuje, že použitie zariadenia môže podstatne zvýšiť nádej na prežitie. Spolu s predsedníčkou miestnej organizácie Slovenského červeného kríža Vierou Hrivovou sa rozhodli, že nájdu pre obyvateľov Gbelian najvhodnejšie zariadenie.

„Dostával som ponuky od rôznych firiem, ktoré boli v rôznych finančných rozsahoch. Preto som sa dohodol s predsedníčkou červeného kríža, že spolu vyberieme to, ktoré by sme chceli do obce kúpiť,“ vracia sa starosta na začiatok príbehu.

Viera Hrivová dva roky vedie miestnu organizáciu Slovenského červeného kríža v Gbeľanoch. Zlom podľa nej nastal, keď na školení prvej pomoci pre občanov videli, čo dokáže defibrilátor, ktorý používa Slovenský červený kríž.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Hx-D-1b6tbQ

„Tam sme prvýkrát videli, na čo slúži a ako sa s prístrojom robí. Na základe tohto zážitku som navrhla obecnému úradu a zastupiteľstvu, či by sa nenašli prostriedky na zakúpenie tohto úžasného prístroja. Na obecnom zastupiteľstve som predniesla návrh a tento bol jednomyseľne odsúhlasený,“ doplnila Viera Hrivová.

Nebojte sa ho použiť!

Defibrilátor dokáže zhodnotiť srdcový rytmus človeka a odporučiť, či treba, alebo netreba podať elektrický výboj. Predseda Územného spolku SČK v Žiline Peter Martinek pri oficiálnom uvedení prístroja do prevádzky povedal, že až 65 percent všetkých zástav dýchania a krvného obehu sa začína v prvých minútach takzvanou komorovou fibriláciou.

„Keď sa nalepia elektródy z tohto automatického externého defibrilátora, dokáže sa veľmi účinne zachrániť ľudský život. Zaradzujete sa medzi obce, ktoré sa starajú o svojich ľudí. Som rád, že s takou to myšlienkou prišiel miestny spolok červeného kríža v Gbeľanoch. Ďakujem, že sa chcete zapojiť do tohto systému a od dnes bude figurovať aj na stopäťdesiatpäťke. Bude im to svietiť, keď niekto bude volať o pomoc z okolia Gbelian , že tu je defibrilátor a netreba sa ho báť použiť,“ nabáda Peter Martinek.

Kurz prvej pomoci

Hneď po inštalovaní prístroja ukázal asi päťdesiatim záujemcom, ako sa zariadenie správne používa pri záchrane života. Do sály kultúrneho domu prišli okrem členov miestneho spolku SČK aj seniori z Jednoty dôchodcov a dobrovoľní hasiči. Prvú pomoc s použitím defibrilátora si vyskúšali na figuríne.

„Je to úplne jednoduché, pretože prístroj vás hlasom navádza, človek sa nemusí báť. Keď prístroj vyberiete, zapnete, tak to je už to najzložitejšie. Potom sa postupuje podľa pokynov. Hlavne treba vedieť, kde ho hľadať,“ poukazuje len dvadsaťročný Jakub Martinček na zistenia po preškolení.

Defibrilátor je umiestnený na budove obecného úradu. „Je tu v blízkosti škôlka, hotel, športový areál, malo by to byť samozrejmosť, že každá obec má takéto zariadenie,“ dopĺňa starosta Gbelian.

Viera Hrivová dodáva, že pracujú na tom, aby každá zložka, ktorá funguje v obci, bola preškolená na prácu s prístrojom. „Aby obyvatelia obce vedeli, že sa môžu obrátiť na nás, na členov Jednoty dôchodcov, alebo miestnych dobrovoľných hasičov.“