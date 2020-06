Žilinské kultúrne leto predsa len bude. Pozrite si program

Program Žilinského kultúrneho leta v stredu koncertom dychovej hudby v Sade SNP.

30. jún 2020 o 13:45 Branislav Koscelník

Hoci s veľkými kultúrnymi akciami, ako Staromestské slávnosti či Stredoveký deň, sa už v Žiline nepočíta, bez kultúry Žilinčania a návštevníci mesta v lete nezostanú.

V najbližších mesiacoch sa do žilinských ulíc, parkov a na námestia vrátia rôzne kultúrne či športové podujatia, divadelné predstavenia, premietanie filmov pod holým nebom, hudobné koncerty či festivaly.

Okrem tradičných podujatí ako je Mariánske leto, Hudobné stredy s dychovou hudbou, Bažant Kinematograf, Tvorivé remeselné dielne, Deň zdravia či Finále beachvoleybalovej ligy, je pre Žilinčanov a návštevníkov mesta pripravený Žilinský rínok, hudobné koncerty Letné sláčiky v Parku Ľudovíta Štúra a festivaly FEST ANČA, Festival seniorov aj športové podujatie Žilinčania sa bavia futbalom. V tomto roku sú pre verejnosť taktiež pripravené hodiny rannej jogy a tai chi v parku, ako aj výtvarné workshopy.

„Výtvarné utorky v Sade SNP budú opäť viesť skúsení lektori. Power joga sa bude cvičiť v Parku Ľudovíta Štúra každý utorok a štvrtok v čase od 7.00 do 8.00 hod. V tomto roku pribudnú aj ďalšie hodiny jogy, a to každý pondelok a stredu v Lesoparku Chrasť v čase od 7.00 do 8.00 hod. Hodiny Taoistického Tai Chi ostávajú nezmenené, konať sa budú každú stredu a piatok od 7.00 do 8.00 hod. v Parku Ľudovíta Štúra,“ uviedla Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.

Výtvarné utorky pripravuje mesto v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline. Žilinské kultúrne leto myslí aj na najmenších. Novinkou tohtoročného programu sú divadelné predstavenia pre deti, ktoré nahradili detské kino. Sad na Studničkách sa každú stredu od 17.00 hodiny premení na divadelné javisko a pre najmenších sú pripravené klasické rozprávky v podaní hercov z Divadla Kapor na scéne či Dvor Zázrakov.

„Veľkým lákadlom, najmä pre priaznivcov športu, budú viaceré športové podujatia. Okrem tradičných športových aktivít ako sú Beh na Dubeň, Žilinský mestský polmaratón či Žilinská plavecká štafeta, v tomto roku zavítajú do nášho mesta aj Cyklistické preteky okolo Slovenska. Časovka i prvé etapy pretekov preveria športovú zdatnosť jednotlivých súťažiacich,“ doplnila Ingrid Dolníková.

Program Žilinského kultúrneho leta štartuje zajtrajším koncertom dychovej hudby v Sade SNP o 16.30. Návštevníkom sa predstaví Dychová hudba Fatranka. O 17.00 hodine je pre najmenších pripravené Detské divadlo v Sade na Studničkách s rozprávkou o Psíčkovi a Mačičke. Vo štvrtok 2. júla o 18.00 hod. zaplnia Park Ľudovíta Štúra tóny hudobného koncertu Letných sláčikov. V rámci Mariánskeho leta spríjemní návštevníkom piatkový večer na Mariánskom námestí hudobná skupina Funny Fellows.

„Teší ma, že aj napriek náročným predošlým mesiacom, sa nám podarilo na letné mesiace pripraviť bohatý kultúrny program, ktorý do ulíc mesta prinavráti život a zábavu. Verím, že pripravené podujatia potešia všetky vekové kategórie a každý si v nich nájde niečo zaujímavé. Pozývam všetkých Žilinčanov i návštevníkov nášho mesta, aby si prišli do Žiliny užiť neopakovateľnú atmosféru a prežili množstvo príjemných zážitkov,“ uzavrel primátor mesta Peter Fiabáne.