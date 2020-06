George Trabelssie prehovoril o kauzách s mestom Žilina

Vysvetlil súvislosti ohľadom športových hál na Karpatskej a na Bôriku.

30. jún 2020 o 6:01 Michal Filek

ŽILINA. Žilinský podnikateľ George Trabelssie sa minulý týždeň postavil pred novinárov. Okrem hlaly na Karpatskej hovoril aj o stave športovej haly na Bôriku, ktorú mu predal ešte primátor Ján Slota a odvtedy je pre verejnosť zatvorená.

Známy žilinský výtvarník a hudobník Igor Cvacho napísal primátorovi a poslancom MZ otvorený list (uverejňujeme ho v plnom znení na konci článku), v ktorom, okrem iného, činí Trabelssieho zodpovedným za žalostný stav halových športov v Žiline.

Prečítajte si tiež: Stavbu neskolaudovali. Križovatku na Komenského prerobia Čítajte

Informovali sme aj o iniciatíve poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline Petra Cibulku, ktorý podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Urobil tak v súvislosti s prevodom pozemku na Karpatskej ulici, ktorý vtedajší primátor Ivan Harman previedol za 1 korunu do Žilinskej parkovacej spoločnosti a slúžiť mal na výstavbu športovísk.

„Pôvodne mestský pozemok bol v roku 2008 predaný za 1 korunu do spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť za účelom vybudovania športového centra. Tento bod bol vsunutý do rokovania zastupiteľstva na základe návrhu vtedajšieho poslanca Petra Fiabáne. Odtiaľ bol tento pozemok v roku 2009 prevedený do firmy ŠPORT PARK, s.r.o., v ktorej je konečným užívateľom G. Trabelssie. Mesto v súvislosti s touto transakciou nedisponuje žiadnou zmluvou o prevode nehnuteľnosti ani iný dokument s obdobným účinkom. V roku 2019 na vianočnom zastupiteľstve primátor Žiliny Peter Fiabáne predložil poslancom na schválenie návrh výmeny majetkov medzi mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho, v ktorej bol tento pôvodne mestský a za korunu predaný pozemok ponúknutý mestu za 1 932 578,34 eur. V stredu 17.6. 2020 som v tejto veci podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s podozrením na spáchanie trestného činu podvodu a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ napísal Cibulka.

„Pozrime sa pravde do očí a nevytŕhajme veci z kontextu. Dvanásť rokov som bol ticho. Od roku 2008 som nič nekomentoval. Doplácali na to moje deti, ktoré boli šikanované. Dnes sú to dospelí ľudia a dohodli sme sa doma, že nemáme čo tajiť. Historicky som neurobil ani jednu nezákonnú vec, ani na hrane so zákonom,“ uviedol v piatok pred novinármi Trabelssie a odovzdal im všetky dokumenty, ktoré sa týkajú kauzy Karpatská.

Aká je pravda?

Primátor Harman, po nástupe do funkcie v decembri 2007 plánoval zrušiť všetky, podľa neho nevýhodné, Slotove projekty, vrátane tých s Trabelssiem. Po roku, keď sa s nimi dôkladne oboznámil, však zmenil rétoriku a s Trabelssiem podpísali tzv. Memorandum.

V zastupiteľstve za memorandum hlasovali takmer všetci poslanci. Jediný Dušan Maňák sa hlasovania zdržal.

V apríli 2009 poslanci veľkou väčšinou hlasov, keď sa štyria zdržali a dvaja nehlasovali, odsúhlasili spoločný projekt mulifunkčného areálu na Karpatskej ulici. Jeho súčasťou bola aj zmluva o prevode pozemku na Karpatskej najskôr z mesta na ŽPS za 1 korunu a v decembri tohto istého roku aj jeho následný predaj spoločnosti Športpark za rovnakú sumu, za účelom výstavby športového areálu.

Dohoda znela, že Trabelssie športoviská postaví a mesto mu ich bude splácať. Takto minulý týždeň situáciu opísal vtedajší predkladateľ návrhu a dnešný primátor Peter Fiabáne: „Prihlasujem sa k tomu. Situácia bola taká, že v tom čase bola zatvorená športová hala na Bôriku, ľudia nemali kde športovať a bolo treba niečo postaviť. Toto riešenie sa nám zdalo vtedy ako najlepšie. Všetko bolo odobrené a podpísané mesto a schválené zastupiteľstvom.“

Súčasťou projektu mali byť štyri multifunkčné haly, v celkovej hodnote 7 miliónov eur. Podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie ich mal postaviť Trabelssie a mesto mu malo splácať 829 000 eur ročne po dobu 20 rokov.

Podnikateľ sa na tento účel pokúšal vybaviť lízing z banky. Podmienkou jeho poskytnutia však bolo to, že mesto Žilina v lehote do 31. decembra 2010 zriadi bankový účet a ako zábezpeku na prvú splátku vloží naň sumu 464 000 eur. Druhou podmienkou bolo, že Trabelssie zo svojich peňazí preinvestuje 1,6 milióna eur. To sa stalo, keď firma pripravila územie na výstavbu, preložila káble, odviezla škvaru a vybudovala oceľovú konštrukciu.

Choma dohodu porušil