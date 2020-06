Koniec basketbalu v Žiline (otvorený list primátorovi a poslancom)

Autorom listu je výtvarník, dizajnér a bývalý aktívny športovec Igor Cvacho.

29. jún 2020 o 16:33

Vážený pán primátor, páni poslanci a poslankyne

Ako bývalému športovcovi a dnešnému priaznivcovi žilinského športu, nedá mi sa nevyjadriť k ďalšiemu koncu basketbalu v Žiline.

V tomto meste vždy bol a stále je veľký potenciál výborných športovcov a basketbal bol spolu s futbalom vždy ten najpopulárnejší. Roky sa tu hrával „basket“ vo všetkých vekových kategóriách a veľké množstvo žilinskej mládeže, vrátane mňa, prešlo rôznymi basketbalovými družstvami, „cepovaní“ oduševnenými trénermi. Ostal nám dobrý fyzický základ i v kolektíve vybudované morálne a vôľové vlastnosti na celý život... Basketbal nás urobil odolnejšími, lepšími. A tiež sme nepotrebovali chodiť piť a fajčiť poza paneláky, či sprejovať novostavby.

Zažili sme jednu krásnu éru po otvorení, na slovenské pomery veľkolepej haly na Bôriku, kde sme si užívali úžasnú atmosféru basketbalových a volejbalových zápasov. A tiež koncertov a rôznych zábavných show. S basketbalom súviselo aj kultivované prostredie a pohoda na zápasoch, či podujatiach všetkého druhu. Dovolím si tvrdiť, že tá hala doslova vychovávala žilinských fanúšikov.

Toto všetko jedného dňa skončilo a spolu s tým skončili aj stovky, možno tisíce talentov zo žilinského regiónu, keď im priam barbarským spôsobom bola ukradnutá športová hala!

Mysleli sme , že je to len prechodný stav, na krátky čas, že nový majiteľ halu opäť otvorí a že bude vynovená, pripravená znovu prijať Žilinčanov v hľadisku i na palubovke.

O to väčšie bolo naše sklamanie, keď sme zistili, že hala sa otvárať ani rekonštruovať nebude a že vlastne v Žiline športovci- starí, mladí, všetci závislí od podpory publika končia a široká verejnosť si len tak rýchlo ďalšie športové a umelecké zážitky neužije!

Pred pár dňami prišla správa, že v Žiline končí extraligový basketbal, ktorý si až neuveriteľným spôsobom vybojoval popredné miesto na slovenskej scéne, s množstvom výborných odchovancov. Basketbal, ktorý, hoci doslova v biednych pomeroch telocvične strednej školy (čo mi príde ako návrat o takmer 50 rokov dozadu (!), keď sme začínali chodiť na prvoligový basketbal na žilinskú Strednú školu stavebnú), v našom meste znovu ožil a s pomocou pár zanietených ľudí naberal dych.

Basketbal ale potreboval trvalejšiu finančnú pomoc a tak ako je to v iných mestách, ktoré si na rozdiel od Žiliny, vedia vážiť úspešných športovcov a aj masy ich priaznivcov, mala prísť od Mesta Žilina. To jednoducho odmietlo podporiť žilinský basketbal, resp. ponúklo mu akúsi žobračenku.

Je pre mňa a väčšinu Žilinčanov preto nepochopiteľné, ako sa môže Mesto Žilina, spolu so žilinským VÚC, stavať tak macošsky k domácemu doslova rodinnému striebru. O to nepochopiteľnejšie, že sa táto udalosť opakuje už druhý , či dokonca tretí raz za posledných pár rokov. Spomeniem len generáciu odchovancov okolo trénera Rožánka, ktorá sa z nuly vypracovala až do slovenskej špičky a po vynikajúcej bronzovej priečke, bola pre nedostatok prostriedkov v Źiline zlikvidovaná.

Pán primátor, páni poslanci, absolútne nerozumiem, čo to tu máme za vedenie mesta, ktoré si nevie vážiť domáce talenty, ich drinu a vynaložený čas. Takisto si nevie vážiť, nás, občanov mesta, ktorí sme týmto športovcom fandili a chceli ich vidieť v ďalších zápasoch.

Pripadá mi, akoby ste vôbec nechápali, že to boli reprezentanti mesta Žilina a starali sa o jeho dobré meno, tak ako napríklad Peter Sagan! Ten, chvála bohu nebol závislý na podpore od mesta Žilina. Ináč by zrejme musel skončiť už v dorasteneckom veku...

Pán primátor, páni poslanci, odmietnutie podpory basketbalu v Žiline je do neba volajúce ignorantsvo a diletantstvo. Po volejbale a hokeji, ktoré tiež takmer skončili a teraz sú niekde na periférii záujmu, je tu ďalší obľúbený masový šport, ktorý hlavne pre Váš nezáujem musí skončiť.

Je to veľká hanba krajského mesta a vizitka nekultúrnosti našich reprezentantov.

Žilina sa tak stáva terčom posmechu a vzorom mesta, ktoré je neschopné podporiť veci, ktoré ju príkladne reprezentujú a budia záujem celého Slovenska. Z 86 miliónového rozpočtu, v ktorom sa nájdu peniaze na rôzne hlúpe gýče, ako gigantické kvetináče, sa nenájdu peniaze na podporu športovcov, ktorí sú vzorom mládeže a vynikajúci reprezentanti mesta.

Na záver ešte späť k bôrickej športovej hale. Tam vidím základ celého marazmu žilinského športu. Krajské, takmer sto tisícové mesto, roky nemá poriadnu dobe adekvátnu športovú halu. Problém, ktorý sa tiahne dve desaťročia. Hanba všetkým zainteresovaným, na čele s pánmi Slotom a Trabelssiem, ktorí tento stav spôsobili. A rovnako hanba všetkým primátorom a poslancom, ktorí za tie roky nevedeli, alebo skôr nechceli (!!!) s týmto pre Žilinu priam tragickým problémom niečo urobiť.

Pán primátor, páni poslanci, ak v Žiline budú pre nedostatočnú podporu mesta končiť zmysluplné a potrebné aktivity ako basketbal, ak mesto nedokáže vybudovať dôstojný športový stánok, ktorý by zastrešoval a aj pomocou množstva divákov pomohol financovať miestne kluby, pôjde Žilina len dolu vodou a urobíte z nej nezaujímavú regionálnu lokalitu.

S pozdravom Ing. Igor Cvacho, výtvarník a dizajnér, bývalý aktívny športovec