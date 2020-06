Objavte krásy Severného Slovenska a ubytujte sa ako páni v historickom hoteli Château Gbeľany

Zrekonštruovaný barokový kaštieľ v Gbeľanoch vás uchváti svojím nadčasovým jednoduchým dizajnom, luxusnými a komfortnými izbami a ponukou komplexných doplnkových služieb.

23. jún 2020 o 14:55

Kaštieľ v Gbeľanoch vďaka svojej strategickej polohe medzi krajským mestom Žilina a turisticky vyhľadávanou Terchovou je perfektným východzím bodom, kde sa môžete vrátiť a nemusíte riešiť každodenne sťahovanie. Takto si môžete vychutnať dovolenku na severnom Slovensku a objaviť jeho krásy a zároveň si aj dopriať vytúžený oddych.

Jednoduchý dizajn v súlade s prírodou

Zrekonštruovaný barokový kaštieľ v Gbeľanoch vás uchváti svojím nadčasovým jednoduchým dizajnom, luxusnými a komfortnými izbami a ponukou komplexných doplnkových služieb. Pod jednou strechou nájdete doslova všetko čo potrebujete pre svoj dokonalý relax - luxusné a komfortné izby, reštauráciu s lobby barom, wellness centrum. Reštaurácia je v lete prepojená aj s letnou terasou, ktorá tvorí plynulý prechod medzi reštauráciou a okolitým anglickým parkom. V každom ročnom období tu nájdete nový A la carte doplnený sezónnymi plodinami – v tomto období si môžete pochutnať na Letnom A la Carte a špeciálnom Letnom terasovom menu , kde je menu doplnené aj sviežimi letnými limonádami a miešanými nápojmi. Oázu pokoja umocňuje aj rozsiahly anglický park, ktorý obklopuje celý hotel a kde nájdete pokojnú zónu s terasou wellness centra a prírodnou galériou drevených sôch.

Aktívna dovolenka pre všetkých – prečo nie ?

Hotel Château Gbeľany je však viac ako len miesto, kde prežiť pokojný víkend vo dvojici. Kaštieľ je miestom pre všetkých - aj pre ľudí hľadajúcich aktívny oddych. Má čo ponúknuť aj pre rodiny s deťmi - a to ani nemusíte opustiť jeho múry. V parku si môžete venovať rôznym športovým aktivitám - volejbalu, kriketu, badmintonu, v interiéri hotela zas nájdete bowling, billiard a fitness centrum. Príjemne spoločne stráviť čas s rodinou môžete aj pri spoločenských hrách, ktoré vám v hoteli poskytnú na recepcii. Hotel posyktuje na zapožičanie aj cestné a horské bicykle a vďaka sieti cyklotrás si blízke okolie môžete zmapovať aj na bicykli. Nenáročné cyklistické trasy vedú na vodné dielo odkiaľ sa pohodlne po nenáročnej cyklistickej trase dostanete na Budatínsky hrad, ako aj ku zrúcanine Starý hrad a na hrad Strečno.

Neprebádané okolie

Výhodou Gbelian je aj ich neokukané okolie. Húfy turistov zväčša miera do preplnených Tatier alebo na Oravu. Okolie Gbelian a Žiliny však má čo ponúknuť. Okrem spomínaných cyklotrás sa dá do hodiny cesty dostať na zaujímavé turistické atrakcie ako aj viacero turistických trás. Z Gbelian sa pohodlne dostanete do tradičných slovenských dedín ako Čičmany či múzea slovenskej dediny Vychylovka, kde môžete obdivovať ľudovú architektúru. V prípade, že vás zaujíma kultúra môžete sa zastaviť v sobášnom paláci v Bytči, v okolitých hradoch – Budatín a Strečno ako aj spoznať historické centrum Žiliny na jeden z viacerých prehliadok, ktoré ponúka turistické informačné centrum Žiliny. Ak zvládate cestu len o trošku dlhšiu ako hodina dostanete sa aj do Trenčína, Bojníc či na Oravu.

Do pol hodiny sa dostanete aj do turistického kraja Malej Fatry – kde môžete prebádať notoricky známe Janošíkové diery a obdivovať krásnu scenériu na nenáročnej turistickej trase. Malá Fatra však ponúka aj ďalšie menej známe no úchvatné turistické trasy – ako napr. Zbojnický chodník. Menej navštevovaná Lúčanská Malá Fatra zas výstup na Minčol alebo na vrch Čipčie, odkiaľ máte ako na dlani aj Rajeckú dolinu.

V okolí rovnako nájdete aj zaujímavé atrakcie pre deti – v neďalekej dedine Mojš sa nachádza Jungle park, smerom na Terchovú lanový park v okolí si môžete aj zajednať i napr. jazdu na koni.

Château Gbeľany je jednoducho dokonalé miesto, kde stráviť tohtoročnú dovolenku na Slovensku.

Viac o hoteli najdete a uvidíte tu:

www.chateaugbelany.com

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/lY77zFntULQ

Pre viac informácii kontaktujte hotelovú recepciu na:

Reception@chateaugbelany.com alebo telefonicky na +421 41 420 41 41

Užitočné linky a odkazy:

Letnú ponuku pobytov: https://www.chateaugbelany.com/sk/letny-pobyt

Celoročná ponuka pobytov: https://www.chateaugbelany.com/sk/pobytove-baliky-ubytovanie

Rezerváciu ubytovania môžete urobiť prostredníctvom tohto odkazu: https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Chateau-Gbelany/2QBI/sk/

Letné menu si môžete pozrieť tu : https://www.chateaugbelany.com/sk/restauracia-belene

Špeciálne letné terasové menu tu: https://www.chateaugbelany.com/sk/specialna-ponuka