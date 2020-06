MINÚTA PO MINÚTE: Prídu ľudia o gastráče?

Sledujte diskusiu formou minúta po minúte.

23. jún 2020 o 14:35 Marián Masaryk

Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh, podľa ktorého sa zamestnanec má sám rozhodnúť, či chce príspevok na stravu na výplatnej páske, alebo mu vyhovujú gastrolístky. Horúca téma rozdeľuje vládu, zamestnávateľov, aj zamestnancov.

O budúcnosti gastrolístkov diskutujú hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny, Milan Kuruc zo združenia Pracujúca chudoba a daňová poradkyňa Danica Orda Oravcová, ktorá sa pripojila cez internet z Cypru.

16:15: Magdaléna Koreny by uprednostnila elektornickú gastrokartu. Má podľa nej veľký potenciál. Milan Kuruc by tiež chcel namiesto gastrolístkov elektronickú kartu, aby sa znížili náklady na tlačenie lístkov. Danica Orda Oravcová by bola rovnako za stravovaciu kartu.

16:10: „Pri zrýchlenom legislatívnom konaní by sa mohlo na niektoré súvislosti ohľadom stravovania zabudnúť. Môže sa stať, že neskôr štát zdaní stravovanie, lebo bude potrebovať niekde nájsť peniaze. Elektronické karty pomôžu znižovať výpadok na daniach, aby sa peniaze nestrácali,“ prízvukuje Milan Kuruc.

16:08: Milan Kuruc: „Treba sa na to pozerať z pohľadu zamestnanca. Nikto nepovie, že gastrolísky nechce, ale keď im niekto ponúkne hotovosť, tiež to bude chcieť.“

Magdaléna Koreny „Ak by všetci minuli gastrolískty v reštauráciách, získali by tak 320 miliónov eur. Bez nich by tie peniaze museli získať inak. Skoro 15 % percent prevádzok už po prvej vlne koronakríze neotvorili a neobnovili svoje podnikanie. Aktuálne je ohrozených 10 000 pracovníkov v gastro sektore, a to aj bez tohto nového návrhu.“

16:05: Milan Kuruc: „V zahraničí býva stravovanie vyjednané v kolektívnych zmluvách, ktoré pokrývajú takmer všetkých zamestnancov. V Rakúsku je to napríklad až 98 %. Na Slovensku nemáme takúto tradíciu. Nie sme však jediný štát, ktorý má povinné zabezpečovanie stravy.“

16:03: Aktuálny slovenský systém stravovania má už 20 rokov, trvá od čias Mečiara.

16:02: „My to vnímame ako zmenu systému. Je to aj experiment, ktorého dosah nevieme odhadnúť. Ak si ľudia budú môcť zvoliť hotovosť, reštaurácie môžu prísť o časť zákazníkov. Chýba nám odborná diskusia o tejto téme so všetkými, ktorých sa to týka.“

16:00: Milan Kuruc: „Plná elektronizácia znamená, že sa dá do zákona aj prechodná lehota, aby sa všetci prispôsobili.“

15:50: Danica Orda Oravcová: „Pri platbe gastrokartou nie je upravená provízia, ale ani pri papierových poukazoch. Strany sa musia dohodnúť na výške provízie. Aj pri platbe platobnou kartou je poplatok aspoň 2 %.“

Podľa paragrafu 152 Zákonníka práce nesmie byť provízia vyššia ako 3 %. Zamestnávateľ tiež musí zabezpečiť stravovanie vo svojej kantíne alebo dovozom a podľa štandardov správnej výživy. Ak mu to nedovoľujú podmienky, tak alternatívne hotovosťou alebo gastrokartou.

15:47: „Plná elektronizácia stravného je tým správnym riešením, podľa belgického modelu. Keď to dáme do zákona, všetky strany sa na to pripravia. Okrem elektronizácie treba tiež zregulovať poplatky.“

V Belgicku klesli poplatky o 60 % vďaka elektronizácii stravného. Nie sú žiadne daňové úniky. Sprostredkovateľský poplatok za túto službu je u nich asi 3 %.

15:46: Magdaléna Koreny: „Daňová medzera dosahuje v dotknutých oblastiach už teraz 120 miliónov eur ročne. Súhlasím so zavedením elektronického stravného. Štát by získal prehľad o 800 miliónoch eur, ktoré idú do gastra.“

15:45: Danica Orda Oravcová „Ak sa povolí poskytovať zamestnávateľom stravovanie formou peňazí, zamestnanec nebude vedieť preukázať, že ich využil práve na stravovanie. V zákone by malo byť, že peniaze budú podliehať daniam a odvodom. Zamestnanec potom dostane menej o tú daň z príjmov a odvody, zamestnávateľom sa tiež zvýšia odvody.“

Nezamestnanosť v septembri podľa nej bude vysoká a na Slovensku hrozí chudoba. Elektronické poukazy sú vhodným nástrojom na to, aby boli zaevidované všetky tržby. Ak sa bude stravovať za hotovosť, môže dôjsť k tomu, že tržba nebude evidovaná a štát bude ukrátený na daňových príjmoch.

15:40: Milan Kuruc: „Ministerstvo práce stoplo zvyšovanie stravného, čo kritizujeme. Podľa nás je to zo strany vlády chyba. Malo by slúžiť na to, aby si bol zamestnanec schopný zabezpečiť si stravovanie.“

Výber medzi hotovosťou a stravnými lístkami podľa neho nepomôže slovenskej ekonomike v čase koronakrízy. Nepomôže to ani odbúrať byrokraciu, napríklad keď si polovica zamestnancov povie, že chce jedno a druhá povie, že chce druhé.

15:35: „Samotný účel stravovania nebude môcť byť kontrolovaný, ak bude príspevok spojený so mzdou. V Rakúsku od 1. júla 2020 ako pomoc pre gastronómiu zaviedli zvýšené stravné. Poukazy budú vo výške 8 eur denne, bude ich platiť zamestnávateľ a budú bez daní a odvodov. Bude však možné ich uplatniť iba v gastropodnikoch,“ hovorí daňová poradkyňa Danica Orda Oravcová.

„Napríklad v Belgicku nie je možné používať papierové poukazy. Nevedia ich totiž zaevidovať do e-pokladní.“

15:31: „Polovica poberateľov gastrolístkov sa v prieskume vyjadrila, že tie peniaze by radi použili na iné veci ako len stravovanie,“ povedal Milan Kuruc zo združenia Pracujúca chudoba. Podľa neho treba zvažovať viaceré možnosti. „Rýchlošité“ nápady by mohli, paradoxne, ešte viac uškodiť.

„Je to o tom, že u nás sú nízke mzdy, a preto chcú ľudia premeniť gastrolístky na peniaze,“ dodal Kuruc. „Gastrolístok je teraz oddelený od mzdy, fyzicky aj psychicky. Je to akoby jedlo zadarmo. Keď to bude všetko pokope, už to nebude tak ľahko oddeliteľné pri vyjednávaní o zmluve.“

15:30: „Napríklad vo Viedni dostanú gastro prevádzky priamu podporu vo výške takmer 40 miliónov eur,“ hovorí Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.

Poukážkami by sa podľa nej nemalo platiť v potravinách, ale mali by slúžiť len ako pomoc gastroprevádzkam.

15:25: Magdaléna Koreny: „Začiatkom júna menej ako polovica podnikateľov v našom prieskume deklarovala, že nedostala od štátu žiadnu pomoc. Až 94 % z nich sa vyjadrilo, že pomoc je nedostatočná. Návštevnosť podnikov výrazne poklesla. Ak sa situácia nezmení, tak do konca tohto roka je schopných prežiť len 25 % prevádzok. Len zákazníci im v tejto chvíli už nepomôžu.“

Celková strata reštaurácií na Slovensku kvôli koronakríze je vyše 800 miliónov eur.

15:23: Milan Kuruc: „Zamestnanec je rád za každý peniaz navyše. Máme podozrenie, že môže vzniknúť problém, keď ten príspevok na stravovanie splynie so mzdou. Bude sa ťažšie vyjednávať o zvýšení mzdy, lebo sa bude zdať, že je vyššia.“

Ani podľa neho by sa zákon nemal prijať v skrátenom legislatívnom konaní.

15:20: Danica Orda Oravcová: „Ak sa má rozhodovať zamestnanec, môže to spôsobiť zamestnávateľom oveľa vyššie náklady. Ak nebude mať zamestnanec dostatok informácií, môže mať aj on problémy. Takáto záležitosť musí prejsť normálnym legislatívnym procesom.“