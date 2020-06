Víťaz tipovačky drží palce šošonom

Róbert Machyna je dosiaľ aktívnym futbalistom.

22. jún 2020 o 13:25 Dominika Mariňáková

Róbert Machyna si v redakcii MY Žilinských novín prevzal svoju výhru za víťazstvo v tipovačke zameranej na futbalovú históriu. (Zdroj: DM)

Víťazom netradičnej športovej tipovačky, ktorá v uplynulých týždňoch bežala na stránkach MY Žilinských novín, sa stal Róbert Machyna. Dosiaľ aktívny futbalista dosiahol 90 z možných 100 bodov a tipéra na druhom mieste nechal za sebou o desať bodov.

„Celkom sa mi darilo, vždy som mal dosť bodov,“ zhodnotil svoj výkon v súťaži zameranej na otázky z miestnej futbalovej histórie. „Niečo sa dalo nájsť na internete, ale v minulosti, keď som hrával, som si vystrihával články z novín. Mám toho dosť, taký svoj archív. A dačo si aj pamätám. Mená, ktoré v otázkach objavovali, mi boli známe.“

Róbert Machyna je aktuálne hráčom B-tímu Tepličky nad Váhom, ktorý pôsobí v II. triede ObFZ Žilina. „Chceli by sme ísť na postup. Teraz sa nám to nepodarilo, skončili sme druhí. Na prvého sme strácali len štyri body, potom však prišla korona. Takže to zase ideme skúsiť,“ hovorí o ambíciách mužstva.

Je rád, že futbalové dianie je postupne čoraz intenzívnejšie, že sa so spoluhráčmi stretáva na tréningoch či na prípravných zápasoch. Zdôrazňuje však, že on športovú prestávku nemal: „Vôbec som neoddychoval, stále som trénoval. S kamarátom sme trikrát do týždňa chodili behať na Vodné dielo. Beh ma začal baviť, chodím doteraz, aj keď už menej. Tých osem – desať kilometrov aspoň raz, dvakrát týždenne absolvujem. Teraz, keď sa dá, už chodíme aj na box, trénujeme vonku.“

Rodák zo Žiliny prešiel počas kariéry viacerými klubmi. V drese Bánovej či Stráňav okúsil štvrtú ligu, v jeho futbalovom životopise však nájdete aj kluby ako Mojšova Lúčka, Trnové, Višňové, Varín, Nededza či Turie.

„Mám toho veru veľa pochodeného,“ konštatuje s úsmevom. „Keby bol na Vlčincoch nejaký klub, ihrisko, bolo by to iné. Keby som bol doma. Ale takto som stále musel kdesi cestovať.“

Okrem hrania sa venuje aj trénovaniu. Pričuchol k nemu vo Višňovom a v roku 2010 odišiel do Tepličky, kde sa stal koučom dorastu. V minulej sezóne zas viedol mužstvo Brodna.

„Odtiaľ som sa vrátil do Tepličky. Debatoval som s trénerom Maliňákom, že by som si ešte mohol zahrať. Už som síce starý krokodíl, ale baví ma to,“ smeje sa 45-ročný futbalista.

„V Tepličke je partia dobrá, všetci si tykáme, vychádzam s každým bez problémov. Dokonca som v tíme spolu s chalanmi, ktorých som ešte v doraste trénoval. Tých tam je dosť. Rovnako sú tam dobré podmienky, máme lopty, dresy, pekný areál. Jednoducho, všetko, čo potrebujeme,“ približuje.

Minimálne sezónu by ešte chcel potiahnuť. „Závisí to však od zdravia. Základ je, aby som bol zdravý. Mal som plastiku na trieslach aj natrhnuté väzy v kolene. Sem-tam to schytajú členky, ale inak v pohode. Zatiaľ ešte vládzem,“ hovorí Róbert Machyna.

Keď sa ho pýtame na obľúbený klub, spomenie Barcelonu. A ešte jeden. „MŠK Žilina. Tam je srdiečko. Na futbal síce nechodím, ale fandím im. Najmä teraz, keď hrajú mladí chalani. Dá sa na to pozerať. Nech sa im, chlapcom, darí,“ želá šošonom.