V Malej Fatre bez obmedzení. Turistické chodníky opäť otvoria

Návštevníkom budú sprístupnené chodníky na Veľký Rozsutec, do Malých nocľahov a na Malý Kriváň.

14. jún 2020 o 5:55 SITA

Od utorka 16. júna budú pre verejnosť opäť sprístupnené turistické chodníky v Národnom parku (NP) Malá Fatra. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Správa NP Malá Fatra. Verejnosť tak opäť bude môcť využívať trojicu turistických chodníkov, Obšívanka – na Malé nocľahy, Vendovka - na Malý Kriváň a chodník Medziholie – vedúci na symbol Malej Fatry – Veľký Rozsutec.



Trojica turistických chodníkov býva v jarnom období zatvorená v zmysle návštevného poriadku. Dôvodom je ochrana zvierat aj pôdy. V prípade zvierat ide hlavne o vytvorenie pokojnej zóny pre vtáky či cicavce, ktoré v jarnom období rodia a vyvádzajú mláďatá.

Prečítajte si tiež FOTO: Prvý na okolí. V Rajeckých Tepliciach bol jarmok Čítajte



„V neposlednom rade ide aj ochranu pôdneho krytu. Ten je bezprostredne po zimnom období náchylnejší na eróziu, pretože už nie je sneh, no zároveň ešte nie je vegetácia,“ vysvetlili ochranári. Tí na svojej internetovej stránke spustili aj elektronické odpočítavanie do otvorenia turistických chodníkov. Okrem spomínanej trojice majú turisti k dispozícií celoročne ďalších vyše 150 kilometrov značených turistických chodníkov rôznej obtiažnosti aj náučné chodníky.



NP Malá Fatra sa nachádza na severe Slovenska v Krivánskej Malej Fatre, severnej časti pohoria Malá Fatra. Na jeho území sa nachádza 16 národných prírodných pamiatok, deväť prírodných rezervácií, päť prírodných pamiatok či Národná prírodná pamiatka Kľacký vodopád vysoký 30 metrov. Najvyšším vrchom Malej Fatry je Veľký Kriváň s nadmorskou výškou 1 709 metrov. Najvyšším vodopádom je Šútovský vodopád vysoký 38 metrov. V Malej Fatre žijú všetky veľké šelmy Slovenska – medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid aj mačka divá. Súčasne sa v nej vyskytujú najmenší aj najväčší druh sovy v Európe – výr skalný a kuvik vrabčí. Územie obývajú aj orol skalný, jastrab lesný, včelár lesný, sokol sťahovavý, sokol lastovičiar, vydra riečna či jediný jedovatý had na Slovensku – vretenica severná. S rozlohou približne 226 štvorcových kilometrov je šiestym najväčším národným parkom na Slovensku. Jeho ochranné pásmo má rozlohu približne 232 štvorcových kilometrov .