So šancou na ligovú premiéru

Samuel Petráš je nadšený rybár. Čoskoro však okrem pokojného sedenia na brehu rybníka možno zažije chytanie aj v inej, dynamickejšej podobe – v bráne MŠK Žilina v najvyššej súťaži.

11. jún 2020 o 19:20 Dominika Mariňáková

Krízové situácie so sebou prinášajú nové možnosti. V prípade MŠK Žilina ide o značnú obmenu kádra, viacerým mladým hráčom zo žilinskej Akadémie sa naskytla príležitosť ochutnať svet vrcholového slovenského futbalu.

Patrí medzi nich aj brankár Samuel Petráš, ktorý je súčasťou MŠK už trinásť rokov.

„Zamrzelo ma, keď som sa dopočul o výpovediach. Chalani boli výborná partia, boli sme dobrí kamaráti, v šatni bola sranda. Bolo to pre mňa trošku smutné,“ opisuje 21-ročný brankár známe skutočnosti zo svojho pohľadu.

Zároveň si však uvedomil možnosti, ktoré pre neho či ďalších mladíkov z tejto situácie vyplynuli: „Na druhej strate, bola to výzva. My mladí môžeme vďaka tomu dostať šancu.“

Šošonom na inzerát

Samuel Petráš pochádza z Rajca. K žltozeleným sa pridal trošku neobvyklým spôsobom, jeho rodičia zareagovali na inzerát v novinách.

„Ocino si často kupoval noviny. Raz v nich objavil inzerát o nábore a prišiel s tým, či to nechcem skúsiť. Mám takú povahu, že nezvyknem skákať do nových vecí, mám z nich mierne obavy. Zopár dní sme sa preto doma zhovárali a napokon sme sa zhodli, že by bolo fajn to skúsiť. Išiel som na tréning a dopadlo to výborne. Veď som sa dostal až sem,“ spomína.

Začal v kategórii U9 a postupne prechádzal jednotlivými mládežníckymi výbermi. V mladšom i staršom doraste sa stal majstrom republiky, čo viedlo k jednému z najväčších zážitkov jeho doterajšej kariéry.

„Období, na ktoré rád spomínam, bolo viac. Ale majstrovská sedemnástka či sezóna, keď sme sa stali majstrami v U19 a zahrali si Ligu majstrov, to bol zatiaľ asi vrchol,“ hovorí.

Od sezóny 2018/2019 je stabilným členom B-tímu. Počas jesene 2019 zaň odchytal pätnásť z osemnástich zápasov.

„Klubová filozofia je jasná. Občas bolo cítiť, že niektorí chalani nie sú až tak skúsení v porovnaní s tými, čo hrali predchádzajúci zápas. Ale zas, všetci majú mladícku dravosť a odvahu. Chcú si zahrať za béčko, proti mužom. Tieto vlastnosti dokázali chýbajúce skúsenosti často nahradiť. Vždy sa mi tam chytalo fajn a vždy vznikla výborná partia, hoci sa niekedy tvorila pár hodín pred zápasom,“ reaguje na pôsobenie v druholigovom mužstve, v ktorom žilinskí mladíci získavajú skúsenosť so seniorskou úrovňou.

Zápasy bez divákov? Nová skúsenosť