So Šťukes od SSE sa vyhrávalo aj tento rok

11. jún 2020 o 11:18

Potreba šetrenia energií a energetickej efektívnosti každým rokom rastie. A vieme to aj my vStredoslovenskej energetike. Preto sme aj v tomto roku pokračovali v súťaži s naším „Šťukesom“. Škôlkari a školáci sa mohli zapojiť do súťaže, ktorej cieľom bolo naučiť deti hospodáriť s energiami.

S kamarátom Šťukesom sa deti opäť mohli naučiť niečo nové o šetrení energií v každodennom živote. A to prostredníctvom zábavného komiksu, pexesa a tiež vďaka zábavným animovaným videám.

Touto súťažou podporujeme my v Stredoslovenskej energetike zvyšovanie povedomia o šetrení energií pri každodenných činnostiach, pričom sme sa zamerali na najmladších. Sme totiž presvedčení, že je dôležité sústrediť sa práve na budúcu aktívnu generáciu, ktorá už v detstve dokáže citlivo vnímať súvislosti medzi šetrením energií a ich pozitívnym prínosom pre spoločnosť.

Z 15 koláží, ktoré postúpili do užšieho výberu z viac, ako 200 doručených koláží, hlasovanie na facebooku rozhodlo, že z výhry vo výške 3 500 € sa budú tešiť deti z Materskej školy v Štefanove nad Oravou.

Výhru 2 500 € získali deti zo ZŠ Hruštín a 1 500 € putovalo do Základnej školy v Strečne. Výhra vo výške 500 € potešila deti ZŠ a MŠ Čimhora, ZŠ a MŠ Vitanová, MŠ Novoť, MŠ Dolná Breznica a ZŠ Selce.

