Miroslav Doložinský: Čakajú, kedy už zomriem

Existuje ešte na Slovensku spravodlivosť?

11. jún 2020 o 5:56 Michal Filek

Bol marcový večer v roku 1994. Miroslavovi Doložinskému volal kamarát, že mu rodičia zostali visieť s defektom na ceste v Košiciach, kde vtedy býval. Nasadol do svojej embéčky a vydal sa na „záchrannú akciu“. Ani len netušil, že o niekoľko minút budú mať lekári plné ruky práce s tým, aby zachránili jeho.

Páchateľ neznámy

Keď totiž kamarátovým rodičom vymenil pneumatiku, prirútila sa Avia, a Miroslava zrazila. „Bohužiaľ som prežil,“ hovorí dnes obyvateľ obce Veľké Rovné, kam sa presťahoval do domu k svokrovcom.

„V nemocnici na áre som ležal 4,5 mesiaca, z toho mesiac v umelom spánku, pretože som mal opuchnutý mozog. Bol som dva mesiace na pľúcnej ventilácii. Potom som absolvoval krčnú operáciu v Bratislave, pretože mi chrupavka presekla dýchaciu trubicu. Mám ju čiastočne nahradenú kúskom plastu, ktorý musia každých 5 – 6 rokov meniť,“ opísal nám stručne najzávažnejšie poranenia.

Vodič nákladného auta z miesta činu ušiel. Pátrali po ňom až do roku 2003, kedy polícia prípad uzavrela. Páchateľ je neznámy.

Ťažké následky

Z následkov zranení, ktoré pri zrážke Miroslav utrpel, sa mu ale vylízať nepodarilo. A nepodarí do konca života. Hoci sa dva roky po úraze do práce vrátil, nemohlo to mať dlhé trvanie.

„Pracoval som na železnici s počítačmi. Zavádzal som, napríklad, prvý automatizovaný systém Ares. Po maródke som sa v roku 2006 do práce vrátil. Zamestnávateľ sa mi snažil vyjsť v ústrety, vytvoril mi také podmienky, že som nemusel chodiť medzi vozne. Postupne ma však preradil so 6-hodinovej práce na osemhodinovú, potom na dvanásťhodinovú, až som musel pracovať na zmeny. To sa už nedalo zvládnuť. Telo odmietalo poslušnosť. Musel som odísť na invalidný dôchodok,“ hovorí.

Prakticky tak prišiel o príjem. Čo je však horšie, pred desiatimi rokmi manželka pri pôrode ochrnula. A hoci majú desaťročnú dcérku, Miroslav poberá invalidný dôchodok necelých 400 eur a jeho manželka 320 eur.

(zdroj: Archív Miroslava Doložinského)

Keďže strata príjmu mladej rodiny bola obrovská, rozhodol sa, že si bude vzniknutú škodu uplatňovať na súde, voči poisťovniam. Tak to totiž upravuje zákon. V jednom konaní žiadal bolestné, v druhom náhradu ušlej mzdy, tzv. úrazovú rentu.