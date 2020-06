FK Strečno v znamení zmien, obmenou prešiel káder i vedenie

V lete plánujú v Strečne zorganizovať tradičný žiacky turnaj Memoriál Jarka Hanuljaka.

9. jún 2020 o 10:49 Dominika Mariňáková

Futbalistom Strečna patrila po jeseni v tabuľke piatej ligy 12. priečka. „Po jesennej časti to vyzeralo hrozivo, boli sme v pásme ohrozenia. Keď sme začínali, dali sme si za cieľ záchranu piatej ligy. Teraz sa trošku smejeme, že sa nám to ako novému vedeniu aj s novým trénerom podarilo,“ hovorí s úsmevom Štefan Tavač, predseda FK Strečno.

Koronavírus zmrazil tabuľky regionálnych súťaží a klub spod známeho hradu sa tak aj v nasledujúcej sezóne predstaví v piatej lige. S prípravou na ňu začali v Strečne v závere mája. S predsedom FK sme sa rozprávali o zimných zmenách, o plánoch aj o ambíciách klubu.

Nový výbor, nový tréner

„Starý výbor, ktorý pracoval skoro desať rokov, v decembri oznámil starostovi, že končí. Jeho členovia boli už presýtení futbalom, stratili motiváciu a chceli si trošku oddýchnuť, venovať sa rodine. Nasledovala verejná schôdza a ja som sa rozhodol, že znovu zoberiem zodpovednosť za strečniansky futbal. Je to moja srdcovka. Na tomto ihrisku som rád a chcel by som ešte dokázať, že to tu viem organizovať k spokojnosti všetkých,“ hovorí Štefan Tavač.

Funkciu predsedu klubu v Strečne zastával už v rokoch 2001 – 2010. Neskôr sa dal na dráhu delegáta zväzu, v rámci Oblastného futbalového zväzu Žilina aj Stredoslovenského futbalového zväzu. Dva roky pôsobil v štruktúrach Baníku Stráňavy, kde robil i hlásateľa. Na istý čas si dal kvôli zdravotným problémom od futbalu pauzu, dnes je však pripravený opäť sa mu venovať.

„V januári sme zložili výbor,“ opisuje prvé kroky po nástupe do funkcie. „Bol som prekvapený, koľko ľudí má záujem pomáhať futbalu. Oslovili sme trénera Bohuša Murárika, ktorý prevzal mužský tím. Ide o skúseného, ostrieľaného trénera, ktorý v minulosti pôsobil v MŠK Žilina. Hoci sa špecializuje na brankárov, vie dobre pracovať s celým mužstvom.

Káder bol trošku prestarnutý, bolo potrebné ho omladiť. Starší hráči na vlastnú žiadosť odišli, mužstvo sme doplnili mladými z dorastu aj z Nezbudskej Lúčky. Dali sme dohromady partiu a tešili sme sa na zimnú prípravu. Začali sme v telocvični, mali sme k dispozícii umelý trávnik. Nasledovali prípravné stretnutia a mysľou sme už pomaly boli na majstrovských zápasoch. Avšak, 13. marca prišla správa, že sa uzatvárajú ihriská.“

Nasledoval všeobecne známy vývoj situácie a na ihrisku v Strečne vládlo dva a pol mesiaca ticho. Na spoločnom tréningu sa futbalisti zišli opäť až v posledný májový piatok.

Prípravné zápasy mužov i žiacky turnaj

Na prvý tréning po nútenej prestávke prišli Strečňania vysmiati a vo veľkom počte. „Bolo vidno, že sa tešia z toho, že sa môžu prebehnúť po trávniku, spoločne si zakopať,“ hovorí predseda klubu. Verí, že kondícia, ktorú hráči naberali počas zimnej prípravy, im ostala: „Videl som, že sa individuálne trénovali, behali. Kondične na tom azda budú dobre. Teraz už len doladia techniku, prehľad na ihrisku a pôjde to.“