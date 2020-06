Žilinskú Mestskú plaváreň otvorili pre verejnosť

Majiteľom všetkých bodových a celoročných permanentiek predĺžia ich platnosť o tri mesiace.

8. jún 2020 o 10:10 SITA

ŽILINA. Mestská krytá plaváreň v Žiline dnes po necelých troch mesiacoch opäť otvára svoju prevádzku. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Z dôvodu dodržania stanovených hygienických podmienok bude plaváreň fungovať v upravenom režime.



Podľa žilinského hovorcu je upravený režim plavárne rozdelený do blokov pre verejnosť, plaveckú výučbu a dezinfekciu priestorov.

"Nosenie rúška je povinné v celom areáli plavárne, s výnimkou spŕch a bazéna. Pri vstupe do areálu všetkým návštevníkov odmerajú telesnú teplotu a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 stupňa Celzia zamedzia prístup do plavárne. Znefunkčnené sú všetky fény a používanie vlastných fénov je zakázané," priblížil základné pravidlá využívania plavárne Miškovčík. Ako na záver dodal, až do odvolania je uzatvorená prevádzka sauny.

Žilinskú krytú plaváreň uzatvorili na základe rozhodnutia mestského krízového štábu 10. marca. Už v priebehu nasledujúcich týždňov vedenie radnice avizovalo, že majitelia permanentiek na koronakrízu nedoplatia.

"Ceny jednotlivých vstupov sa zvyšovať nebudú a majiteľom všetkých bodových a celoročných permanentiek sa ich platnosť predĺži o tri mesiace," uviedol Miškovčík.