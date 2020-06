Hokejový klub majú vo svojich rukách, dohodli sa s trénerom Škorvánkom

Trénerský tím mužského tímu by mohol doplniť ďalší tréner.

5. jún 2020 o 13:13 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Mesto Žilina oficiálne odovzdalo hokejový klub do rúk nových majiteľov. Stalo sa tak vo štvrtok 4. júna, keď na žilinskom zimnom štadióne došlo k podpisu zmluvy, vďaka ktorému sa spoločnosť LUPIZA stala vlastníkom 100-percentného podielu akcií MsHK Žilina. Mesto Žilina na štvrtkovom stretnutí zastupovali primátor Peter Fiabáne a poslanec Peter Durmis, spoločnosť LUPIZA Maroš Jakubek s Rastislavom Chovancom.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne (vľavo) a Maroš Jakubek zo spoločnosti LUPIZA tesne po podpise zmluvy. (zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

„Je to mimoriadny okamih, keď hokejový klub po dlhých rokoch prechádza do rúk nového majiteľa. Predchádzal tomu dlhý proces úspechov, ale aj veľkých pádov. Na jednej strane, tento klub získal titul extraligového majstra, na strane druhej, aj kvôli nie úplne dobrým rozhodnutiam sa dostal do situácie, keď ho opustili fanúšikovia, hokejová verejnosť, partner a sponzori.

Som veľmi rád, že sme splnili to, čo sme si po nástupe nového vedenia predsavzali. Chceli sme dať klub do poriadku a pripraviť ho na predaj v stave, ktorý kupujúcemu nebude robiť problémy. Dnes je klub v dobre kondícii a má splnené záväzky voči hráčom a zamestnancom. Napriek tomu, že sme zostúpili do nižšej súťaže, hrali sme sympatický, pekný hokej so Žilinčanmi. Ukázali sme, že šport sa dá robiť aj iným spôsobom, skromnejšie a napriek tomu správne,“ zhodnotil pri podpise zmluvy žilinský primátor.

Zároveň poďakoval doterajšiemu vedeniu klubu, ako aj realizačnému tímu a všetkým ľuďom, ktorí počas sezóny akýmkoľvek spôsobom žilinskému hokeju pomáhali. Novým majiteľom poprial veľa šťastia a trpezlivosti pri ich práci v klube.

Prvotné stretnutia na zväze

Vďaku v úvode vyjadril aj Rastislav Chovanec zo spoločnosti LUPIZA: „Chcel by som vyzdvihnúť aktivitu bývalého vedenia aj predstaviteľov mesta. Dokázali klub v ťažkých časoch, v priebehu minulého roka nastaviť tak, aby bol schopný odpredaja a do hokeja vniesli poriadok. Dnes máme možnosť prebrať klub s 95-ročnou históriou, ale, takpovediac, na zelenej lúke. Klub nemá dlhy, žiadnych kostlivcov v skrini. Môžeme s čistým štítom začať budovať našu víziu, ktorou je moderný klub postavený na inováciách a na dátach. Verím, že dokážeme pritiahnuť divákov späť do hľadiska, aspoň v takej kapacite, akú nám umožní zákon.“

Opísal ďalšie kroky, ktoré na nových majiteľov čakajú: „Začneme komunikovať v rôznych oblastiach. Mali sme prvotné stretnutie s ľuďmi na zväze, s prezidentom Miroslavom Šatanom a generálnym sekretárom Miroslavom Valíčkom. Hovorili sme aj so šéfom Pro-Hokeja Richardom Lintnerom. Chceme tento kontakt udržiavať, aby sme vedeli, ako bude liga vyzerať.

Pripravujeme ponuky pre partnerov, pre sponzorov. Aj keď ekonomická situácia nie je naklonená takémuto typu nákladov, myslím si, že budeme vedieť firmám ponúknuť spoločný produkt, určitú symbiózu. Aby to bolo aj pre nich zaujímavé, podporiť žilinský hokej. Chceme sa pustiť do mediálnej prezentácie, aby sa o Žiline vedelo, že je tu hokejový klub, ktorý má záujem rozvíja sa. Takisto budeme hľadať ľudí, ktorí by chceli klubu pomôcť. Som príjemne prekvapený, že sa nám hlásia potenciálni záujemcovia o spoluprácu. Veľmi si to ceníme. Stretávame sa s nimi a hľadáme možnosti, ako by každý z nich mohol byť pre klub užitočný.“

Dva zoznamy mien

Noví majitelia zároveň prezradili, že sa dohodli na spolupráci s trénerom Stanislavom Škorvánkom a trénerom brankárov Jozef Urdákom, ktorí by naďalej mali pôsobiť pri mužstve. „Rozhodli sme sa tak v záujme zachovania kontinuity. Pán tréner Škorvánek pozná tunajších hráčov a chceme, aby pri mužstve ostal. Rovnako bude pokračovať pán tréner Urdák, to máme dohodnuté. Podľa toho, ako sa vyvinie situácia so súťažou, chceme trénerský tím doplniť ešte o ďalšieho trénera, ktorý by dopĺňal súčasných trénerov a bol komplementárny k ich silným stránkam,“ doplnil Rastislav Chovanec.

V prípade zostavovania kádra existujú dva zoznamy hokejistov, ktorí by v nasledujúcej sezóne mohli hrať za Žilinu. Konečný výber závisí od súťaže, v ktorej bude mužstvo pôsobiť.

„Začali sme rokovať s hráčmi priamo zo Žiliny, respektíve s tými, ktorí za ňu v minulej sezóne hrali. Máme dva zoznamy, jeden pre extraligu, ďalší pre prvú ligu. Chceli by sme ich osloviť, keď budeme vedieť, ako by súťaž mala vyzerať. Základ tímu však majú tvoriť hráči zo Žiliny či tí, ktorí tu v minulom roku pôsobili. Prvý kontakt máme s piatimi, možno siedmimi. Žilinské jadro by sme chceli mať podpísané ako prvé, ako úplný základ,“ objasnil Rastislav Chovanec.

Prezradil, že už pri prvotnom náhľade na hokejistov zapojili avizované inovácie: „Máme spracovanú analýzu žilinského mužstva na základe dát, respektíve moderných štatistík a parametrov, ktorú pre nás pripravil Filip Kadera. Ide o čísla, ktoré nie sú bežne viditeľné ako pomerové ukazovatele či úspešnosť v rôznych herných činnostiach. Jeden pohľad je teda analytický, máme však aj druhý. Tým je pohľad súčasného trénera a ľudí, ktorí nám pomáhajú so športovou stránkou. Sú to ľudia z hokejového prostredia, ktorí vedia posúdiť kvality hráča, a to nielen súčasného, ale aj jeho rastový potenciál. Na tomto chceme stavať. Chceme raziť moderný, dravý, korčuliarsky, aktívny štýl hokeja.“